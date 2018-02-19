“5 kadının hikâyesi: “Mor”, sahne alacak

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde, ''Mor'' isimli tiyatro oyunu Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 2 Mart Cuma günü saat 20.00’de GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi Girne’de seyirciyle buluşuyor. Oyun halka açık ve ücretsiz olacak.



Ali Yalçıner’in yazıp yönettiği, dramaturjisini Ragıp Ertuğrul, müziklerini Bülent Bayrak, kostüm tasarımını Merih Sualp’in yaptığı oyunda; Ayşegül Yalçıner, Canan Tuğaner, Eda Özdemir, Eser Rüzgar, Hafize Balkan ve Nilsu Akman rol alıyor.



Oyunda sığınma evinde yaşayan 5 kadının yaşanmış hikayeleri anlatılıyor. Kadına yönelik şiddeti, fiziksel şiddetin yanı sıra “cinsel, ekonomik, sözel ve duygusal biçimleriyle” ele alan oyun geçtiğimiz ay Türkiye’de de sahnelenmişti.



Şiddetten kaçarak sığınma evinde yaşayan 5 kadının günlük yaşamlarını, çekişmelerini, sosyal hayatlarını, alışkanlıklarını, dedikodularını, sırlarını birbiriyle ve seyirciyle paylaştıkları oyun, eğlence ve hüznü harmanlayarak kadınların yaşantılarını seyirciye aktarıyor.