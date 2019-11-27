5 gün tutunabildi

Mağusa’da 20 Kasım’da bir evin su deposunu taktığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşen 61 yaşındaki Ziya Sarıdan yaşamını yitirdi. Kazadan 5 gün sonra, 25 Kasım’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sarıdan’ın ölüm sebebi, “Yüksekten düşmeye bağlı beyin kanaması, çoklu kaburga kırığı, iç organ yaralanması” olarak açıklandı.

Polis olayla ilgili şu bilgiyi paylaştı;

20.11.2019 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gazimağusa’da bir ikametgahta su deposu taktığı sırada, dengesini kaybederek 3.90 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşüp yaralanan Ziya SARIDAN(E-61) tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Hastanesi’nde 25.11.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 26.11.2019 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Yüksekten düşmeye bağlı beyin kanaması, çoklu kaburga kırığı, iç organ yaralanması” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.