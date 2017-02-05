5 gram ağırlığında hintkeneviri bulundu

Didem MENTEŞ

Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde bir kiralık araç içerisinde şüpheli olarak görülen, isminin baş harfleri D.N.E olan Nijerya uyruklu şahıs 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile tespit edildiği iddia edildi. Kıbrıs’ta öğrenci olarak bulunduğu belirtilen zanlı D.N.E tutuklanarak dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

‘Uyuşturucu madde tasarrufu’

Nöbetçi Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, huzurunda görüşülen tahkikat duruşmasında, İddia Makamı’nda Başsavcılık adına davada Savcı Meryem Beşoğlu ve zanlı şahsen mahkemede hazır bulundu. Savcı, meseleyle ilgili olarak Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Erkan Karam’ı mahkemeye tanık olarak dinletti. Karam, meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet vererek, olayla ilgili olguları aktardı. Karam, 4 Şubat 2016 tarihinde meydana gelen ‘uyuşturucu madde tasarrufu’ suçlarıyla ilgili olarak zanlı D.N.E.’nin tutuklandığını söyledi.

5 gram bulundu

Karam, olay tarihinde saat 00:30 raddelerinde Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin, şüpheli gördüğü ZGN 527 plakalı kiralık araç içerisindeki zanlı D.N.E’nin üzerinde ve araçta bir arama yaptığını söyledi. Yapılan aramada 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek alındığını söyleyen Karam, zanlının mahkeme emri gereğince tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın henüz yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve bulunması gereken emareler olduğunu aktaran polis çavuşu, zanlının soruşturma gereği 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı: “2 buçuk gramdı”

Mahkeme, tutukluluk talebi üzerine zanlı D.N.E’ye söz hakkı verdi. Zanlı D.N.E, söz konusu uyuşturucunun 2 buçuk gram olduğunu belirterek, suçu kabul ettiğini söyledi. Tutukluluk talebinin 3 gün olmasına itiraz etti.

3 gün tutukluluk

Yargıç Güzeler de huzurunda yapılan beyanları değerlendirerek, ilk aşamda zanlının olayla bağlantısı olabileceğine dolayısıyla soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlı D.N.E’nin 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.