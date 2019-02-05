5 genç uyuşturucuyla yakalandı

Lefkoşa’da sakin B.G.Ç., B.K., N.B., M.A. ve M.Ç. isimli 5 genç farklı miktarlarda uyuşturucu maddeyle yakalanarak, bu sabah mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, zanlıların Kanunsuz uyuşturucu madde sentetic cannabionid ve hintkeneviri türü uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarıyla methaldar olduklarını kaydetti. Kurtbir, 4 Şubat’ta 14.35 -15.15 saatleri arasında Gönyeli’de sakin zanlı B.G.Ç.’nin ikametgahı ve arabasında mahkeme emriyle yapılan aramada tasarrufunda 6 gram sentetic cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile, 7 adet elle sarılı içinde sentetic cannabionid kalıntısı olduğuna inanılan sarma sigara ve bir adet hassas terazi bulunarak emare alındığını belirtti. Zanlının gönüllü ifade verdiğini söyleyen Kurtbir, zanlının tasarrufundaki uyuşturucu maddeleri zanlı B.K. ile birlikte Hamitköy’de bir boş araziden aldıklarını itiraf ettiğini belirtti. Kurtbir, ayni gün saat 16.40’da tutuklandığını ve eşofmanın cebinde 3 gram ağırlığında sentetic cannabionid kalıntısı olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Kurtbir, zanlı B.K.’nin evinde yapılan aramada 13 gram ağırlığında sentetic cannabionid kalıntısı olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti. Kurtbir, zanlı B. K.’nin ifadesinde zanlı B. G.Ç. ile birlikte Hamitköy’deki boş araziden 28 gram ağırlığında uyuşturucu madde aldıklarını ve uyuşturucunun zanlı N. B.’ye ait olduğunu itiraf ettiğini söyledi. Kurtbir, zanlı N.B.’nin ayni gün tutuklandığını ve konu uyuşturucu maddeleri 1 Şubat’ta zanlı M.A.’ya bin 500 TL verip aldıklarının belirlendiğini belirtti.

Polis memuru Kağan Kurtbir, ayni gün zanlı M.A.’nın da tutuklandığını söyledi. Kurtbir, zanlı M.A.’nın konu parayı M.Ç.’ye verip, uyuşturucuyu aldıklarını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Kurtbir, Gönendere’de sakin M.Ç.’nin ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda metal öğütücü ve yarım gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını söyledi. Tahkikatın devam ettiğini, M.Ç. dışındaki 4 zanlının ifade verdiğini söyleyen Kurtbir, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.