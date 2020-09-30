5 Ekim’de eğitim yüz yüze ve uzaktan olacak

Yakın Doğu Üniversitesi COVID-19 pandemisi nedeniyle 2020-2021 Akademik Güz döneminde Kıbrıs’a gelebilen öğrencilerine yüz yüze, gelemeyen öğrencilerine ise uzaktan eğitim verileceğini duyurdu. 5 Ekim 2020 Pazartesi günü başlayacak olan Güz dönemi dersleri, aynı anda yüz yüze ve uzaktan eğitim modeli ile gerçekleştirilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim imkânlarını bir arada kullanarak eğitim öğretime devam edecek olan Yakın Doğu Üniversitesi, hangi derslerin uzaktan hangi derslerin yüz yüze verileceğini fakülte ve program bazında düzenledi. Yüz yüze uygulanacak eğitimlerde dersler seyretilmiş sınıflarda gerçekleştirilecek. Uzaktan eğitimler ise, UZEBİM platformu üzerinden açılacak ve derslere ait tüm materyaller bu platform üzerinden öğrencilerle paylaşılacak. Uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda ise Güz veya Bahar dönemleri sonunda belirlenen takvim ve alınacak tedbirler içerisinde yapılacak.

SINIFLAR SAĞLIK ÖNLEMLERİ ÇEREVESİNDE YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN HAZIRLANDI...

Yüz yüze eğitimin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Üniversite tarafından belirlenen sağlık önlemleri çerçevesinde sınıflar sosyal mesafe ve hijyen kriterleri gözetilerek seyreltildi. Yüz yüze yapılacak staj/atölye/laboratuvar uygulamalarında da gerekli tüm sağlık önlemleri alındı. Öğrencilerin kampüste temas ettiği alanların gerekli hijyen kuralları doğrultusunda dezenfekte edildi. Binaların girişleri ve içerisinde uygun yerlere el antiseptiği yerleştirildi. Okulda bulunan kişilerin tümü kuralına uygun maske takacak. Derslikler her gün havalandırılarak, temizlik ve dezenfektasyon işlemi yapılacak. Kampüs içerisindeki her alanda maske, ateş ölçer, dezenfektan ve sosyal mesafe maddeleri kesintisiz uygulanacak.

ONLİNE EĞİTİMİ TERCİH EDEN ÖĞRENCİLERİN FORM DOLDURMASI GEREKLİ...

Pandemi nedeni ile Kıbrıs’a gelmeyi tercih etmeyecek öğrenciler için tüm derslerin çevrim içi olarak yürütüleceği belirtilen açıklamada, çevrim içi olarak derslere katılacak öğrencilerin https://forms.gle/ 39UNSTZ4raVBJBn36 adresindeki formu doldurmaları gerektiği hatırlatıldı.

SALGININ SEYRİNE GÖRE DÜZENLEMELER YAPILACAK...

Hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim imkanlarını bir arada kullanarak 2020-2021 Akademik Yılında eğitim-öğretime devam edecek olan Yakın Doğu Üniversitesi, içinde bulunduğumuz olağanüstü durumu en iyi şekilde değerlendirerek öğrencilerinin eğitim kayıplarının mümkün olduğunca azaltılması için salgının seyrine göre ve KKTC Bakanlar Kurulu’nun ileriki tarihlerde alacağı kararlar doğrultusunda yeni düzenlemeleri hayata geçirecek.