"5 dini tatil kaldırılsın"

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, eğitim alanındaki diğer ihtiyaçlara kaynak aktarılabilmesi için öğretmenlerden ‘tasarruf’ yapma niyetinden dolayı Eğitim Bakanlığı ile öğretmenler arasında gerilim yaşanan bir dönemde, okullarda uygulanan beş dini tatilin kaldırılmasını önerdi.

Alihtia, “Kıbrıs Başpiskoposu Öneriyor: Beş Dini Tatil Kaldırılsın” başlıklı haberinde, II. Hrisostomos’un Rum Eğitim ve Kültür Bakanı Kostas Habiauris’e gönderdiği mektupta, neredeyse hiçbir eğitimcinin bu tatilleri, ihdas edildikleri maksatla değerlendirmediği için 5 dini tatilin kaldırılmasını önerdi.

II. Hrisostomos, mektubunda, “Bu dini tatillerde ne öğretmenler kiliseye gidiyor, ne de öğrencileri gitmeye teşvik ediyor. Bu nedenle, kendi isim günümüzden başlayarak –ki hiçbir zaman tatil olmasını istemedik- diğer dini tatillerin de kaldırılmasını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

Habere göre, II. Hrisostomos 13 Kasım’daki kendi isim yortusu, 30 Ocak’taki Üç Papaz, 11 Haziran’daki Apostolos Barnabas, İsa’nın Göğe Yükselişi ve her okulun kendi yerel yortusu tatillerinin kaldırılmasını önerdi.

Gazete, Rum Orta Eğitim Öğretmen Sendikası’nın (OELMEK), II. Hrisostomos’un önerisini yorumlarken, “Okulların işleyiş tüzüğü bir buçuk yıl önce, 2017’de onaylandı. Bu öneri neden Meclis Eğitim Komitesi’ne o zaman yapılmadı?” diye sordu.