5 bin TL’ye serbest…

Yeni Boğaziçi köyünde faaliyet gösteren “Ayşe Emiroğluları Eczanesi” isimli iş yerine girerek yeşil reçete ile satılan çok sayıda ilaç sirkat ettiği iddia edilen zanlı N.K hakkındaki soruşturma tamamlandı. Almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından “Sirkat”, “Dükkan açma” ve “Kasti hasar” suçlamalarıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Karaşahin tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Çok sayıda ilaç sirkat etti…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı N.K’nin 18-19 Ocak 2019 tarihlerinde Yeni Boğaziçi köyünde faaliyet gösteren “Ayşe Emiroğluları Eczanesi” isimli iş yerinin camını şiş ile açarak içeriye girdiğini söyledi.

İçeriye giren zanlının “Zehirlidir” ibaresi bulunan dolap içerisinden yeşil reçete ile satılan 18 kutu “Zanax”, 14 kutu “Contromalret”, 4 kutu “Lorazepam”, 3 kutu “Diazem”, 2 adet “Diazem” ampul, 1 adet “Comtromal damla” ve 2 adet “Codein Linctus” şurup sirkat ettiğini belirten tahkikat memuru, yürütülen tahkikat sonucunda zanlının 25 Ocak 2019 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade ederek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı N.K’nin kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 5 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 1 KKTC vatandaşının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.