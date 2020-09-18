5 aylık Kevser bebeğin şok eden ölümü

Devrim DEMİR

Esentepe’ye bağlı Bahçeli köyünde Mehmet-Emine Öztürk çiftinin 5 aylık kız bebeklerinin ölümü şok etkisi yarattı.

Yüksek ateş şikâyeti ile iki gün önce doktora gittikleri öğrenilen Öztürk Ailesi, önceki gece bebeklerinin aniden ateşinin yükselmesi ile yeniden hastane yoluna düştü.

Girne Akçiçek Hastanesi’ne koşan Öztürk ailesinin 5 aylık bebekleri Kevser durumunun ağırlaşması ile dün sabaha karşı ambulansla Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Minik Kevser tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Beklenmedik şekilde hayatını kaybeden minik bebeğin yakınları dün morg önünde oldukça üzgün ve şaşkındı.

YENİDÜZEN’e konuşan Öztürk ailesi olayın şokunda olduklarını ,bebeğin doğuştan herhangi bir sağlık sorunu da bulunmadığını öne sürdü.

Beş aylık Kevser bebek, bugün Bahçeli köyünde toprağa verilecek.

Yolda kalbi durdu, hastanede hayatını kaybetti…

Lefkoşa’ya sevki sırasında ambulansta kalbi duran beş aylık bebek hastanede hayata döndürülmeye çalışıldı, sabahın ilk ışıklarında tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

YENİDÜZEN’e konuşan bebeğin yakınları ise olayın şokundaydı. Kevser bebeğin hiçbir rahatsızlığı olmadığını iki gün yüksek ateş sıkıntısı yaşadığını daha sonra doktorunun müdahalesi ile sağlığına kavuştuğunu söyleyen aile yakınları, derin üzüntü içinde olduklarını kaydetti.

PCR testi negatif, patoloji sonuçları beklenecek…

Hayatını kaybeden bebeğin PCR testi negatif çıkarken, öğle saatlerinde Lefkoşa Hastanesinde Adli Tıp Uzmanı Doktor İdris Deniz tarafından bebeğe otopsi yapıldı.

Doku örnekleri alınan bebeğin, kesin ölüm nedeni çıkacak olan patoloji sonuçlarında belli olacak.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Adli Tıp Uzmanı Doktor İdris Deniz, “Öksürük ve nefes darlığı vardı. Akciğerlerinden örnek aldık, doğuştan gelen bir hastalığı olmadığı tespitini, yaptık. Bebeğin PCR test sonucu da negatif çıktı. Kesin ölüm sebebi için patoloji sonuçlarını bekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Öztürk ailesi şokta…

Mehmet-Emine Öztürk çiftinin üçüncü bebeği olan ve beş ay önce dünyaya gelen Kevser bebeğin beklenmedik ölümü Öztürk ailesini şok etti.

Aile dün morg önüne akın etti ve otopsi sonucunu bekledi. Kevser bebeğin akrabası Bahri Öztürk, YENİDÜZEN’e konuştu.

Öztürk, bebekte iki gün önce yüksek ateş şikayeti olduğunu önce Sağlık Ocağı’na ardında da kendi doktoruna götürüldüğünü buhar verildiğini ve sağlık durumunun iyiye gittiğini anlattı.

Öztürk, “Önceki gün buharı aldıktan sonra bebeğin durumu iyiye gidiyordu, yemek yedi oynadı. 18 Eylül gece yarısı çocuğun ateşi aniden yükseldi, Girne Akçiçek Hastanesi’ne götürüldü. Durumu ağırlaşınca Lefkoşa’ya sevk edildi. Yolda kalbi durmuş, hastanede geri getirmeye çalışmışlar ama sabahın erken saatlerinde kaybettik. Hepimiz derin bir üzüntü içindeyiz ve şoktayız” dedi.