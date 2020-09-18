5 aylık bebek yaşamını yitirdi

Esentepe’de bu sabah aniden rahatsızlanan 5 aylık Kevser Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, 5 aylık kız bebeğin ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak Girne Dr Akçiçek Hastanesi'nde yapılan ilk yardım tedavisi ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini açıkladı.