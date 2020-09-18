Esentepe’de bu sabah aniden rahatsızlanan 5 aylık Kevser Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, 5 aylık kız bebeğin ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak Girne Dr Akçiçek Hastanesi'nde yapılan ilk yardım tedavisi ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini açıkladı.

5 aylık bebeğe otopsi yapıldı, kan doku örnekleri alındı

Esentepe’de, bu sabah evinde rahatsızlanarak hastanede hayatını kaybeden 5 aylık bebeğe otopsi yapıldı.

Polisten yapılan açıklamada, Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kevser Öztürk (K-5 Aylık)'ün yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alındığı, kesin ölüm sebebinin, yapılacak tetkiklerin ardından belirleneceği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.