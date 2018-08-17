5 ayda bilet vergisinde 48 TL artış

Dövizdeki hareketlilik, uçak bileti fiyatlarında artışı da gündeme getirdi. Ercan Havaalanı’nın özelleştirilmesinin ardından Hava Limanları Hizmetler ve Limanlar (Ücretleri) Yasası’nda vergilerin dövize endekslenmesi bilet fiyatlarını yukarıya çekti.

Ayşe GÜLER

Dövizdeki hareketlilik, uçak bileti fiyatlarında artışı da gündeme getirdi.

Ercan Havaalanı’nın özelleştirilmesi sonrasında vergilerin dövize endekslenmesiyle pahalılaşan uçak bileti fiyatları, TL’deki değer kaybıyla daha da yukarıya çıktı.

Nisan ayında 159.2 TL olan uçak bileti vergisi, dünkü kurla birlikte 207.6 TL olarak kayıtlara geçti.

Yani 1 TL’ye bilet alınması halinde bile yurttaşın cebinden yalnızca bilet fiyatındaki vergi için çıkan ücret 207.6 TL’yi aştı.

YENİDÜZEN, vergisi Euro’ya endeksli olan uçak biletleri fiyatlarını araştırdı.

UÇAK BİLETLERİNDE MADDE MADDE VERGİ: • Ercan’dan çıkış için 15 Euro Ercan Havaalanı’na hizmet bedeli, • Değirmenlik Belediyesi’ne katkı payı 5 TL • Türkiye’deki havaalanı işletmecisine vergi: 15 Euro

16 Ağustos-19 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’ye gidecek olan kişilerin gidiş-dönüş uçak bileti için ortalama 532 TL ile 2 bin 120 TL’yi gözden çıkarmak zorunda kalacağı, Londra içinse bu fiyatın en az 3 bin 666 TL en çok 9 bin 12 TL olduğu görüldü.

Kalem kalem vergi…

Hava Limanları Hizmetler ve Limanlar (Ücretleri) Yasası kapsamında vatandaşlar, Ercan’dan çıkış için Ercan Havaalanı’na 15 Euro hizmet bedeli, 5 TL de Değirmenlik Belediyesi’ne katkı payı veriyor.

Bununla birlikte Türkiye’deki havaalanı işletmecisine de her uçuş için 15 Euro daha ödeniyor…

159.2 TL’DEN 207.6 TL’YE… Nisan ayında 159.2 TL olan uçak vergisi, dünkü kurla birlikte 207.6 TL olarak kayıtlara geçti. Yani 1 TL’ye bilet alınması halinde bile vergilerle bilet fiyatı 207.6 TL’yi aşıyor. Kurun yükselmesi ile bu miktar daha da yukarıya çıkıyor

Fiyatlar dudak uçuklatıyor…

YENİDÜZEN, vergisi Euro’ya endeksli olan uçak biletleri fiyatlarını araştırdı, Ercan Havaalanı’ndan İstanbul, Antalya ve Londra’ya 4 günlük gidiş-geliş uçak bileti fiyatları dudak uçuklattı.

Türk Hava Yolları, Atlasglobal ve Pegasus Havayolları’ndan Türkiye’ye gidecek olanlar ortalama 532 TL ile 2 bin 120 TL’yi gözden çıkarmak zorunda kalacak. Londra’ya gidecek yolcular ise en az 3 bin 666 TL en çok 9 bin 12 TL ödeyerek yolculuk yapabilecek.

532 TL’YE DE BİLET VAR, 9 BİN 12 TL’YE DE!...YENİDÜZEN, vergisi Euro’ya endeksli olan uçak biletleri fiyatlarını araştırdı. 16 Ağustos-19 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’ye gidecek olan kişilerin gidiş-dönüş uçak bileti için ortalama 532 TL ile 2 bin 120 TL’yi gözden çıkarmak zorunda kalacağı, Londra içinse bu fiyatın en az 3 bin 666 TL en çok 9 bin 12 TL olduğu görüldü.

BİLET FİYATLARI NASIL?

İstanbul biletleri ateş pahası…

İstanbul’a 4 günlük ziyaret için ödenmesi gereken bilet fiyatı ürkütücü boyutta…

16 Ağustos ile 19 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’a gidiş-dönüş uçak bileti için kişi başı 620 TL ile bin 407 TL arasında değişen miktarları ödeyecek.

Uçaklarda boş yer kalmaması nedeniyle ‘aktarmalı’ şekilde Ankara üzerinden İstanbul’a gidecek olan kişilerin ödeyeceği bilet fiyatı ise 2 bin TL’ye kadar çıkacak.

Antalya biletleri uçtu

İstanbul’dan sonra en fazla tercih edilen şehirlerarasında yer alan Antalya için de uçak bileti fiyatları oldukça yüksek.

4 günlük Antalya tatili için vatandaşların cebinden uçak bileti için ortalama 532 TL ile 2 bin 120 TL arasında değişen ücret çıkacak.

Özellikle Antalya uçuşlarında ‘aktarmalı’ seferlerin bulunması nedeniyle uçak bileti fiyatlarının yukarıya çekildiği görüldü.

Londra biletleri yakıp, kavuruyor!

Yalnızca Türkiye’ye gitmek değil, Londra uçak biletleri de cep yakıyor.

16 Ağustos- 19 Ağustos tarihli 4 günlük gidiş-dönüş uçak biletleri için yurttaşın cebinden çıkacak para dudak uçuklatıyor.

Atlasglobal, Pegasus Havayolları ve Türk Hava Yolları’nın (THY) uçuşları incelendiğinde bilet fiyatlarının 3 bin 666 TL ile 9 bin 12 TL arasında değiştiği görülüyor.