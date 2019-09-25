Mali Şube ekipleri, M.A’nın evinde ve aracında yüklü miktarda para ele geçirdi.

Polis, M.A'nın suç ortağı olduğu belirtilen M.S.Ö ile birlikte son 8 yılda kaynağı belli olmayan 5 Milyon 600 bin Dolar nakit parayı kumarda kazandıklarını iddia ettiğini söyledi.

Ülkede hiçbir gelir getirecek iş yapmadan ikamet eden zanlıların birçok kumarhane de yüksek meblağlı paralar kazandıkları tespit edildi.

Polis şahısların kumarhanelerde ‘kara listeye’ alındığını ifade etti. Zanlıların yüksek meblağda elde ettikleri gelir hakkında ‘kara para aklama’ soruşturması açıldı.

Devrim DEMİR

Girne’de Temmuz ayında ortaya çıkan ‘sahte vekâletle devir davası’na ilişkin polisin soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı, davaya taraf olan bir şahsa polis tarafından "kara para soruşturması" başlatıldı.

Uzun bir yargılama sonunda hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilen M.E’den sözleşmeli iki daire aldığı tespit edilen M.A isimli kadının başka suçları olabileceği şüphesi ortaya çıktı, davanın seyri değişti.

2006-2011 yılları arasında bir uçuş şirketinde pilot olarak çalışan zanlı M.A’nın 2016 yılından bu yana özel jet pilotluğu yaptığı belirtildi.

M.A, iş insanı M.E’den aldığı dairelerin izahatını polise verirken, mali kaynak olarak "kumarda kazandım" savunması yapması üzerine soruşturmayı Mali Şube devraldı.

Polis, zanlı M.A’nın evinde gerçekleştirdiği aramada 15 bin 800 Dolar, 16 bin TL, çantasında 3 bin 245 Doları, 2 bin 426 TL, PG 888 plakalı Range Rover’de ise 20 bin TL nakit parayı bularak el koydu.

Mali Şube, M.A ve suç ortağı olduğu iddia edilen M.S.Ö için geniş çaplı soruşturma başlatırken, dün ek süre talebi ile yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

M.E.’den aldığı daireler hakkında izahat vermedi

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği'nde görevli polis memuru Türker Samancıoğlu zanlılar M.A, ve M.S.Ö’nün ‘Suç Gelirlerini Aklama’ suçlaması ile aleyhlerinde soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis memuru, M.E ile ilgili soruşturma kapsamında M.A’nın da tutuklandığını belirtti.

Zanlının suç ortağı olduğu tespit edilen M.S.Ö de 21 Eylül tarihinde Girne Polis Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Evinde ve aracında yüklü miktarda para ele geçirildi

Polis memuru Türker Samancıoğlu, zanlı M.A’nın evinde mahkeme emri ile arama yapıldığını belirtti.

Samancıoğlu, zanlının evinde 15 bin 800 Dolar, 16 bin TL, çantasında 3 bin 245 Dolar, 2 bin 426 TL, kullanımındaki PG 888 plakalı Range Rover araçta ise 20 bin TL nakit para ele geçirdiklerini kaydetti.

Dairelerin birine karşılık 75 bin sterlinlik Range Rover

Polis şunları kaydetti: "Zanlı M.A’nın verdiği sözlü beyanında iş insanı M.E’den satın aldığı iki daireden birini iade ettiğini ve bunun karşılığında daireye karşılık M.E’nin kendisine 75 bin Sterlinlik PG 888 plakalı Range Rover verdiğini iddia etti. M.A ayrıca geri kalan miktarın da, 80 numaralı dairenin tadilatı için harcandığı yönünde beyanda bulundu"

"Oynadığı kumarla 2 daire 1 villa satın aldığını beyan etti"

Polis Samancıoğlu, zanlı M.A’dan söz konusu daireleri nasıl aldığı yönünde izahat istendiğini söyledi. Polis, zanlının hiçbir işte çalışmadığını belirttiğini söyledi.

M.A'nın, M.E.’den iki daire, Ozanköy’de de bir villa satın aldığı yönünde sözlü ifade verdiğini belirten Polis Samancıoğlu, zanlı M.A’nın oynadığı kumar parası ile böyle bir yatırım yaptığını iddia ettiğini söyledi.

Suç ortağının da beyanı aynı

Samancıoğlu, 21 Eylül tarihinde Girne Adli Şube’ye giderek teslim olan zanlı M.S.Ö’nün de sözlü beyanda bulunduğunu kaydetti.

Kıbrıs’ta hiçbir işi bulunmayan zanlının sadece kumar oynadığını, kazandığı para ile Çatalköy’de bir ev aldığı yönünde beyanı olduğunu ifade eden polis, birçok casinoda soruşturma başlattıklarını kaydetti.

M.A’nın başka isim altında kumar oynadığı ortaya çıktı

Kuzey Kıbrıs genelinde 35 casino olduğuna dikkati çeken polis, birçok casinoda soruşturma başlattıklarını söyledi.

Samancıoğlu, zanlılar M.A, ve M.S.Ö’nün bir çok kumarhaneye birlikte giderek oyun oynadıklarını tespit ettiklerini ve M.A’nın başka isim kullanarak oyun oynadığını kaydetti.

“Bazı casinolarda ‘kara listeye’ alındılar”

Ülkede hiçbir gelir getirici iş yapmadan kalan zanlıların birçok kumarhane de yüksek meblağlı paralar kazandıkları için ‘kara listeye’ alındıklarını ifade eden polis, zanlıların yüksek meblağda elde ettikleri gelir hakkında ‘kara para aklama’ soruşturması açıldığını belirtti.

8 yılda 5 Milyon 600 bin Dolar kazandılar

Samancıoğlu, zanlı M.A’nın 2013, M.S.Ö’nün ise 2011 yılından bu yana bir çok casinoda kumar oynadığı yönünde beyanda bulunduklarını söyledi. Polis, birçok casinoda zanlıların bilindik şahıslar olduğunu belirterek son 8 yılda kaynağı belli olamayan 8 Milyon 600 bin Dolar nakit para kazandıklarını iddia ettiklerini ifade etti.

25 casino daha sorgulanacak

Samancıoğlu, Mali Şube’nin soruşturmayı yeni devraldığını belirterek, 25 casinoda sorgulama yapılacağını kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili yazışmaların da yapıldığını ifade eden polis, bankalar, Tapu Dairesi, Araç Kayıt Dairesi ile de gerekli yazışmaları yapıldığını ifade etti.

Soruşturmanın ciddiyetine değinen Samancıoğlu, zanlıların 8’er gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

M.A’yı 3 avukat savunuyor

Özel Jet Pilotluğu yaptığı belirtilen kadın zanlı M.A’yı 3 avukat savunuyor. Avukat Alpan Uz, Hasan Hasipoğlu ve Münür Doratlı müvekkilleri aleyhine talep edilen tutukluluk süresine itiraz etti.

Zanlı M.S.Ö’nün avukatı Gürcan Bayramoğlu, tutukluluk süresine itiraz ederek polise sorular yönelttiler.

Samancıoğlu: “Şube’ye gelen bilgi araştırılıyor”

Polis memuru Türker Samancıoğlu, avukatların sorusu üzerine şubeye gelen bir bilgi doğrultusunda zanlı M.A’nın geliri ile ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Zanlıların hesaplarında birçok casinoda depozitleri olmadığını tespit ettiklerini kaydeden polis, cep telefonlarında gerçekleşen incelemelerde yüklü miktarda paraların olduğu görüntüler tespit ettiklerini kaydetti.

“Vatandaşlık için başvuru yaptım”

Avukatının yönlendirmesi ile tanık kürsüsünde yeminli şahadet veren zanlı M.A, KKTC’de casinoların legal olduğunu, kumar oynamanın ne tür bir suç olduğu hususunu anlamadığını söyledi.

11 gündür mahkeme emri ile tutuklu bulunduğunu kaydeden M.A, “M.E.’den 4 ay önce Magic Plus’tan iki daire aldım. Bunların ödemesini yapmak için M.E’nin ofisine gittim kumar oynayarak kazandığım paranın bir kısmını bu dairelere yatırdım. KKTC’ye sadece kumar oynamak için geliyorum, vatandaşlık için de 10 ay önce başvuru yaptım yerli bir bankada bir miktar param var” dedi.

“Mesleğim değil oynadığım kumar ilgilendirsin”

Ülkeye ilk kez 2000 yılında giriş yaptığını belirten M.A, 2016 yılından bu yana özel jet pilotluğu yaptığını kaydetti. Savcı Ali Hidayet’in sorusuna yönelik “Mesleğim değil oynadığım kumar ilgilendirsin” şeklinde açıklama yapan zanlı M.A’nın tavırları dikkatlerden kaçmadı. Poliste tutulmasının anlamsız ve kötü muamele olduğunu iddia eden M.A, teminata bağlanırsa hiçbir şekilde kaçmayacağını beyan etti.

Dündar: “Miktar azımsanamaz”

Yargıç Meltem Dündar, polisin şahadetine dikkati çekerek zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini, tespit edilen miktarın ise azımsanmayacak bir miktar olduğunu vurguladı.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini ifade eden Dündar, zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmalarına karar verdi.