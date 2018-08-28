4'üncü kattan düştü, hayatını kaybetti

Lefkoşa’da meydana gelen iş kazasında, 42 yaşındaki Mehmet Ezer hayatını kaybetti.

Lefkosa Küçük Kaymaklı bölgesinde çalıştığı inşaatta dengesini kaybeden Ezer, 4'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdi.

Polis iş kazası ile ilgili şu bilgiyi paylaştı; 28.08.2018 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa’da Kazım Salih Sokak üzerinde, Barış Manço Parkının bulunduğu bölgede yapımı devam etmekte olan bir inşaatın dördüncü katında çalışmakta olan Mehmet EZER (E-42) dengesini kaybetmesi sonucu 15,30 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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