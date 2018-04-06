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Cenk Mutluyakalı

Cenk Mutluyakalı

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4’lüye dair ilk izlenimler

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DÖRTLÜ hükümet algılarımızı değiştirdi.
UBP’den “demokrasi” beklemiyorduk.
Şimdi daha da istiyoruz.
ŞEFFAFLIK umudumuz yoktu.
Şimdi fazlasını bekliyoruz.
Yeni yurttaşlıklar olmadığını biliyoruz.
Şimdi “geçmişin hesabını” soruyoruz.

*  *  *

Dört koalisyonun görevde 2’nci ayı.
“Emekleme” dönemi dahi değil aslında!
Oysa yürüyorlar.
SEVDİĞİM adımlar var.
“ACABA”larım var.
Bir de “BU OLMAMIŞ” dediklerim.

*  *  *

HÜKÜMET iyi gidiyor, çünkü…

  • HESAP veriyor, anlatıyor, paylaşıyor.
  • BAŞBAKAN her hafta basınla buluşuyor, topluma sesleniyor, soruları yanıtlıyor.
  • BAKANLAR ve MÜDÜRLER kamusal kaynaklarla hoyratça tüketmiyor.
  • DENETİM süreci her alanda başladı.
  • YURTTAŞLIK kampanyası ya da ‘kumpanyası’ durduruldu, eskiler araştırılıyor.
  • MÜŞAVİRLİĞİ sonlandıracak tasarı Meclis’e gönderildi.
  • Başbakan ROL yapmıyor, “mış” gibi davranmıyor, sahici konuşuyor.
  • Bakanlar Kurulu çok daha fazla çalışıyor, toplanıyor, üretiyor.
  • Kamu hastaneleri, poliklinik saatlerini seneler sonra 14.30’a kadar genişletti

*  *  *

“BU olmamış” diyorum, çünkü…

  • Her PARTİ kendine yakın isimlere görev veriyor, genelde ‘adaylar’dan seçiliyor.
  •  “Bu işi en iyi yapan” yerine, “bu işi iyi yapacak, bizim partili” tercihi ve kültürü değişmiyor.
  •  “Seks işçiliği” denmek yerine “gece kulüpleri çalıştayı” gibi şaşırtan tanımlar kullanılıyor.
  • “Emekliliğine bir sene kalmış” bir eski sendikacı “müdür” yapılabiliyor.

*  *  *

“ACABA”larım var, çünkü…

  • Kamuda ikinci iş, ek mesai savrukluğu, ülkeye giriş-çıkış gibi konuların üzerine gidilecek mi?
  • KÜRSÜ dışında MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIĞI kaldırılacak ve seçim öncesi iddialar cesaretle soruşturulacak mı?
  • “İslami yaşam biçimi” dayatmaları karşısında kararlı mı durulacak yoksa bu süreç meşrulaştırılacak mı?
  • Ekonominin büyütülmesi için üretim ve performans odaklı bir yol izlenecek, devlet gerçekten “sosyalleşecek” mi?

 

 

 

 

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