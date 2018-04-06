4’lüye dair ilk izlenimler

DÖRTLÜ hükümet algılarımızı değiştirdi.

UBP’den “demokrasi” beklemiyorduk.

Şimdi daha da istiyoruz.

ŞEFFAFLIK umudumuz yoktu.

Şimdi fazlasını bekliyoruz.

Yeni yurttaşlıklar olmadığını biliyoruz.

Şimdi “geçmişin hesabını” soruyoruz.

* * *

Dört koalisyonun görevde 2’nci ayı.

“Emekleme” dönemi dahi değil aslında!

Oysa yürüyorlar.

SEVDİĞİM adımlar var.

“ACABA”larım var.

Bir de “BU OLMAMIŞ” dediklerim.

* * *

HÜKÜMET iyi gidiyor, çünkü…

HESAP veriyor, anlatıyor, paylaşıyor.

BAŞBAKAN her hafta basınla buluşuyor, topluma sesleniyor, soruları yanıtlıyor.

BAKANLAR ve MÜDÜRLER kamusal kaynaklarla hoyratça tüketmiyor.

DENETİM süreci her alanda başladı.

YURTTAŞLIK kampanyası ya da ‘kumpanyası’ durduruldu, eskiler araştırılıyor.

MÜŞAVİRLİĞİ sonlandıracak tasarı Meclis’e gönderildi.

Başbakan ROL yapmıyor, “mış” gibi davranmıyor, sahici konuşuyor.

Bakanlar Kurulu çok daha fazla çalışıyor, toplanıyor, üretiyor.

Kamu hastaneleri, poliklinik saatlerini seneler sonra 14.30’a kadar genişletti

* * *

“BU olmamış” diyorum, çünkü…

Her PARTİ kendine yakın isimlere görev veriyor, genelde ‘adaylar’dan seçiliyor.

“Bu işi en iyi yapan” yerine, “bu işi iyi yapacak, bizim partili” tercihi ve kültürü değişmiyor.

“Seks işçiliği” denmek yerine “gece kulüpleri çalıştayı” gibi şaşırtan tanımlar kullanılıyor.

denmek yerine gibi şaşırtan tanımlar kullanılıyor. “Emekliliğine bir sene kalmış” bir eski sendikacı “müdür” yapılabiliyor.

* * *

“ACABA”larım var, çünkü…