4’lüye dair ilk izlenimler
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DÖRTLÜ hükümet algılarımızı değiştirdi.
UBP’den “demokrasi” beklemiyorduk.
Şimdi daha da istiyoruz.
ŞEFFAFLIK umudumuz yoktu.
Şimdi fazlasını bekliyoruz.
Yeni yurttaşlıklar olmadığını biliyoruz.
Şimdi “geçmişin hesabını” soruyoruz.
* * *
Dört koalisyonun görevde 2’nci ayı.
“Emekleme” dönemi dahi değil aslında!
Oysa yürüyorlar.
SEVDİĞİM adımlar var.
“ACABA”larım var.
Bir de “BU OLMAMIŞ” dediklerim.
* * *
HÜKÜMET iyi gidiyor, çünkü…
- HESAP veriyor, anlatıyor, paylaşıyor.
- BAŞBAKAN her hafta basınla buluşuyor, topluma sesleniyor, soruları yanıtlıyor.
- BAKANLAR ve MÜDÜRLER kamusal kaynaklarla hoyratça tüketmiyor.
- DENETİM süreci her alanda başladı.
- YURTTAŞLIK kampanyası ya da ‘kumpanyası’ durduruldu, eskiler araştırılıyor.
- MÜŞAVİRLİĞİ sonlandıracak tasarı Meclis’e gönderildi.
- Başbakan ROL yapmıyor, “mış” gibi davranmıyor, sahici konuşuyor.
- Bakanlar Kurulu çok daha fazla çalışıyor, toplanıyor, üretiyor.
- Kamu hastaneleri, poliklinik saatlerini seneler sonra 14.30’a kadar genişletti
* * *
“BU olmamış” diyorum, çünkü…
- Her PARTİ kendine yakın isimlere görev veriyor, genelde ‘adaylar’dan seçiliyor.
- “Bu işi en iyi yapan” yerine, “bu işi iyi yapacak, bizim partili” tercihi ve kültürü değişmiyor.
- “Seks işçiliği” denmek yerine “gece kulüpleri çalıştayı” gibi şaşırtan tanımlar kullanılıyor.
- “Emekliliğine bir sene kalmış” bir eski sendikacı “müdür” yapılabiliyor.
* * *
“ACABA”larım var, çünkü…
- Kamuda ikinci iş, ek mesai savrukluğu, ülkeye giriş-çıkış gibi konuların üzerine gidilecek mi?
- KÜRSÜ dışında MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIĞI kaldırılacak ve seçim öncesi iddialar cesaretle soruşturulacak mı?
- “İslami yaşam biçimi” dayatmaları karşısında kararlı mı durulacak yoksa bu süreç meşrulaştırılacak mı?
- Ekonominin büyütülmesi için üretim ve performans odaklı bir yol izlenecek, devlet gerçekten “sosyalleşecek” mi?
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