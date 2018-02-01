4'lü koalisyon protokolü imzalandı...

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kucaklayıcı, halkın hiçbir kesimini asla dışlamayan, ötekileştirmeyen ve uzlaşı kültürünü hakim kılan bir hükümet modelini kurma kararlılığında olduklarını ifade etti.

Tufan Erhürman, dört parti olarak birbirlerinin kararlılığına inanıp güvendiklerini, ilkeler üzerinde baştan itibaren hemfikir olduklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonu’nda CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümeti Protokolü imza töreninde konuşan CTP Genel Başkanı Erhürman, Bakanlar Kurulu’nu yarın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunma hedefinde olduklarını da vurguladı.

CTP Genel Başkanı Erhürman’ın konuşmasının ardından CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümeti Protokolü, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve DP Genel Başkanı Serdar Denktaş tarafından imzalandı. Genel başkanlar daha sonra basının sorularını yanıtladı.

İmza törenine CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, HP Genel Sekreteri Tolga Atakan, TDP Genel Sekreteri Asım İdris ve DP Genel Sekreteri Afet Özcafer de katıldı.

“PROTOKOLE SON HALİ VERİLDİ”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 4 parti olarak dün akşamüzeri yaptıkları çalışma sonucunda koalisyon protokolüne son halini verdiklerini ifade ederek, “Bugün de koalisyon protokolünü imzalamak için buradayız” dedi

“Yarın Bakanlar Kurulu’nu Cumhurbaşkanı’na sunma hedefimiz var” diyen Erhürman, son çalışmaların bugün yapılacağını, yarın olmazsa en kötü ihtimal sunumun bir gün sonraya kalabileceğini vurguladı.

Koalisyon hükümeti protokolünün 4 parti başkanının çalışmaları sonucunda son noktaya getirildiğini ifade eden Tufan Erhürman, komitelerin taslağı ortaya çıkardığını ve çıkan taslağa son halini dört parti genel başkanının verdiğini kaydetti.

Erhürman: “Dört siyasi parti olarak bir süreden beridir çalışma yürütüyoruz. Dün akşam itibarıyla da protokole son şeklini verdik. Yarın itibarıyla Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı’na sunma hedefimiz bulunuyor. Olmadı en kötü ihtimali bir sonraki güne kalabilir. Komitelerin yaptığı çalışmalar taslağı ortaya çıkardı, dört parti başkanı da son şeklini verdi.

Koalisyon Protokolü çalışma ilkelerini ortaya koyar biliyorsunuz, çok kolay çalıştık.

Hedefimiz insan onuruna yaraşır kamu hizmetleri verecek bir yönetim…

Umudumuz bundan sonraki çalışmalarda da herhangi bir sorunla karşılaşırsak işbirliği ve güvenle aşmaktır. Aşabileceğimize de inanıyorum.

Halkımızın hiçbir kesimini dışlamadan, her kesimi ile birlikte ülkeyi yönetmeyi hedefliyoruz. Kucaklayıcı bir hükümet modelini ve uzlaşı kültürünü hakim kılan bir hükümet modelini ortaya koyma kararlılığındayız. Hukukun üstünlüğünde de hemfikiriz.

Bugün bu imzaları attıktan sona geriye Bakanlar Kurulu’nun Sayın Cumhurbaşkanı’na sunulması kalacak.

Bir hafta sonra da Hükümet Programı’nın okunması ve güven oylaması süreci başlayacak. En kısa sürede de Bütçe hedefimiz var. Ve bazı yasalarla ilgili de ön hazırlığımız tamamlanmıştır.

Partimizi değil ülkemizi ve halkımızı öncelikli düşünecek bir hükümet hedefindeyiz…”

“İLKELERDE HEMFİKİRİZ”

Erhürman, “Koalisyon protokolünün hazırlanması sırasında 4 partinin komiteleri ve genel başkanlarının çalışması çok kolay yürüdü. İlkeler düzeyinde, -ki biliyorsunuz koalisyon protokolleri ilkeleri ortaya koyar- ilkeler üzerinde dört parti de baştan itibaren hemfikir oldu. Son halinde de zaten hepimiz hemfikiriz ve imza aşamasına geldik” dedi.

“SORUNLARI KARŞILIKLI GÜVEN VE İYİ NİYETLE AŞMAK...”

Daha önce ayrı ayrı ve topluca yaptıkları açıklamalarda hedeflerini ortaya koyduklarına dikkat çeken Erhürman şöyle devam etti:

“Hedefimiz, insan hakları, demokrasi, özgürlük, eşitlik ve halka, insanoğluna yakışır kamu hizmeti sunmayı temel ilke olarak kabul eden bir koalisyon ortaya koymak. Dörtlü koalisyon modeli daha önce ülkemizde denenmiş bir model değil ve ilk bakışta da dörtlü koalisyon modeli uygulanmasında birtakım güçlüklerle karşılaşılması beklentisi ve endişesi var ama biz yürüttüğümüz çalışmalarda bu konudaki sorunları hızla aşabileceğimizi gördük. Umudumuz bundan sonraki çalışmalarda da aynı şekilde herhangi bir sorunla karşılaşırsak bunları iş birliği, karşılıklı güven ve iyi niyetle hızla aşmaktır. Bunu yapabileceğimize inanıyoruz.”

“KUCAKLAYICI, DIŞLAMAYAN, ÖTEKİLEŞTİRMEYEN…”

Bunun sadece dört partinin ülkeyi yönetmesiyle ilgili bir koalisyon protokolü olmadığını belirten Erhürman, “Dört partiyle birlikte halkın hiçbir kesimini dışlamadan, ötekileştirmeden dört partinin halkla birlikte ülkeyi yönetmesi esası üzerine kurulmuş bir hükümet protokolüdür. Bunu başarma çok önemli. Bu sadece dört parti için değil, halkın tamamı için önemli. Çünkü toplumumuz, özellikle son dönemdeki gelişmelerle halkın içinde birtakım gruplaşmalar parçalaşma riskleri ortaya çıktığından endişe ediyor” ifadelerine yer verdi.

Erhürman, dört parti olarak kucaklayıcı, halkın hiçbir kesimini asla dışlamayan, ötekileştirmeyen ve uzlaşı kültürünü hakim kılan bir hükümet modelini kurma kararlılığında olduklarını vurguladı.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ...

“Hukukun üstünlüğü son derece önemli” diyen Erhürman, hukukun üstünlüğünü hakim kılmak konusunda da, dört parti, başta genel başkanları olmak üzere, tüm milletvekilleri ve parti yetkili organlarının hem fikir olduğunu söyledi.

Bugün imzaları attıktan sonra geriye Bakanlar Kurulu listesinin Cumhurbaşkanı’na sunulması, Meclis’te okunması ve devir teslimlerin kalacağını belirten Erhürman, Anayasaya göre, hükümet programının da bir hafta sonra Meclis’te okunarak güvenoyu prosedürünün başlayacağına dikkat çekti.

ACİL ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR…

Bu süreçleri hızla geçmek istediklerini vurgulayan Erhürman, ülkenin başta bütçe olmak üzere acil çözüm bekleyen sorunları bulunduğunu, Maliye Bakanlığı’nın bunlar üzerinde çalışmakta olduğunu, bütçe sorununu en kısa sürede aşmayı hedeflediklerini söyledi.

Protokolde, kısa sürede geçmesini istedikleri yasalar da bulunduğunu ifade eden Erhürman, bunların ön çalışmalarını tamamladıklarını kaydetti.

Erhürman, “Partilerimizi değil, halkımızı ve ülkemizi öncelikli düşünecek bir hükümeti hayata geçireceğiz. Dört parti olarak birbirimizin kararlılığına inanıyoruz, güveniyoruz. Bu güvenle bu imzaları attıktan sonra yola çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Protokolün imzalanmasının ardından Erhürman protokol ile ilgili bilgi verdi, basının sorularını yanıtladı;

Yasal düzenleme ile bu hükümet döneminde 3’lü kararname ile yapılacak tüm atamalar müşavirlik hakkı kazandırmayacak. Bu düzenleme yapılana kadar atama yapmayacağız.

Hukuka aykırı vatandaşlıkları ve hukuka aykırı tüm işlemlerin iptal edilmesi hukukun üstünlüğünü belirlemiş bir idarenin görevidir.

Dört partinin ortak görüşü, yapılacak olan tüm icraatların Bakanlar Kurulu’na getirilip ona göre yapılmasıdır. Bizim ‘Bakanlık Pazarlığı’ denilen istişaremiz gördüğünüz gibi çok da uzun sürmedi. Biz bir Hükümet kurduk. Slogan değil, iktidar ortaklığı kurduk.

Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin en iyi düzeyde olmasını hedefleyen bir hükümet. Bu konuda herhangi bir sorun yaşanacağına inanmadığımız için yaşanmaması için de azami gayret harcayacağız.

Fotoğraf Erol Uysal/ Görüntü Ayşe Güler