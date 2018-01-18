4’lü koalisyon için bakanlıklarda uzlaşı: 3+3+2+2

KULİS: HÜKÜMET YOKLAMALARI / GAYRI RESMİ GÖRÜŞME SÜRECİ

Seçim sonucu ortaya çıkan hükümet alternatiflerinden biri olan CTP-HP-TDP-DP hükümet modeline ilişkin gayrı resmi görüşmelerin olgunlaştığını ve artık “Bu hükümet alternatifi görüşmelerin sonucunda bir hükümete dönüşebilecek mi?” sorusuna “evet dönüşebilir” cevabını verebileceğimizi dün aktarmıştık.

2 gece ardı ardına 4 partiye mensup genel başkanların bir araya gelmesi ile somut gelişmeler kat edildi.

3 farklı partilere mensup üst düzey kaynaklardan elde ettiğim ve resmi kaynaklarca henüz doğrulanmayan yeni gelişmeler var.

Dün de aktardık; Tufan Erhürman, Kudret Özersay, Cemal Özyiğit ve Serdar Denktaş’ın bir araya geldiği toplantılarda koalisyon konusu enine boyuna tartışıldı, irdelendi.

Görüşmeleri bir adım ileriye taşıyan elbette 4 liderin bir araya gelmesi değil, somut bazı ilerleme işaretleri olduğundan bahsetmiştim.

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Bunlardan biri bir hedef olarak konusu geçen “Koalisyon Protokolü” hedefi…

Bir diğeri de elbette bakanlık dağılımları…

Bir kez daha altını çizeyim, bu bilgileri resmi kaynaklar doğrulamıyor, güvenilir üst düzey kaynaklarca aktarılan bilgileri paylaşıyoruz…

Neyse, konunun, koalisyon protokolünün yazılması ya da hedef olarak konuşulması aşamasına kadar ilerlemesi artık 4 partinin prensipte hükümet kurma konusunda samimiyetini ortaya koyuyor.

Durum artık niyetten de ileriye yol alıyor.

Düne göre elimizde olan yeni bilgiler var!

Bakanlık dağılımları konusunda uzlaşıya varıldı diyebiliriz!

3+3+2+2 modelinin benimsendiği ve uzlaşmaya varıldığı neredeyse netleşti.

Esneme payının düşük olduğu uzlaşıya göre 3 bakanlık CTP’de, 3 bakanlık HP’de, 2 bakanlık DP’de, 2 bakanlık da TDP’de olacak.

Başbakanlık da CTP’de olacak.

Bu konuda uzlaşıya varıldı.

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Peki şimdi ne olacak dediğinizi duyar gibiyim.

Görüşmeler devam edecek.

Pek tabii olası koalisyon düşüncesinin somut bir göstergesi olması beklenen bir metin kaleme alınacak.

Dün de yazdığım gibi planlanan bir seçim hükümeti, bir geçiş hükümeti değil.

4 parti de kurulacak hükümetin bir icraat hükümeti olmasında hemfikir, bu noktada kesin bir uzlaşı var!

Hafta sonu somutlaşması beklenen bir yakınlaşmadan bahsediyoruz.

Gelişmelerin bir özetini çıkaracak olursak şöyle diyebiliriz:

Liderlerin iki kez görüşmesinde durum bir ileri noktaya taşındı, siyaseten ortaklık olasılığı somutlaştı.

Bakanlık sayısı konusunda 3+3+2+2 formülü üzerinde şimdilik ortak anlayış var.

Bakanlıkların içeriği konusunda- yani kimin hangi bakanlığı alacağı noktasında formüller konuşuluyor , bağlanmış bir durum yok, müzakeresi sürüyor.

4 parti de prensipte hükümet kurma konusunda uzlaşmaya çok yakın.

Durum, olası ortaklığa ilişkin koalisyon protokolü yazılma aşamasında- bakanlık dağılımında, hedef hafta sonu.

4 parti de ‘biz bu hükümette yer alabiliriz’ noktasındaki siyasi iradeyi gösteriyor - göstermeye devam ediyor.

Hafta sonuna doğru durumun daha da olgunlaşması ve olası bir kesin uzlaşı durumunda kamuoyuna açıklama yapılması beklentisi var.

Bugünlük eldeki bilgiler bunlar.

Gelişmeleri izleyeceğiz.