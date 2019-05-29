4'lü koalisyon gitti, "7'li koalisyon" geldi
KULİS / UBP'DE NELER OLUYOR? / TAÇOY-TATAR KRİZİ
Ulusal Birlik Partisi'nin muhalefette kaldığı dönemin "birleştirici" olacağını düşünenlerdendim…
Yanılmışım! Daha da bölünmüşler!
Bir süredir kamuoyunda pek konuşulmasa da Ersin Tatar- Hasan Taçoy gerginliği yaşanıyor.
Peki nedir perde gerisinde dönenler? Hemen bakalım.
UBP kulisleri bu konuda kaynıyor.
Bir kere Hasan Taçoy'un hedefi artık büyük…
Öyle bakanlık, genel sekreterlik filan işine etmiyor.
Taçoy başkanlık istiyor!
Güç aldığı partideki Eroğlu damarı hala belirleyici güce sahip.
Yani Taçoy'un arkasında Eroğlu ve ekibi var…
Partinin bir kısmı Eroğlu tarafından yönetilse de bir kısmını ise Hüseyin Özgürgün yönlendiriyor.
Ersin Tatar ise çoklu kurultayın ardından biraz da Eroğlu cephesinin de desteğiyle Özgürgün'ü al aşağı etti etmesine ancak bu parçalı yapı işini çok zora sokuyor.
Zira memnun etmesi gereken bir Eroğlu ekibi var.
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Bu ekip neler istiyor?
"Resmiye Canaltay bakan olmalı."
"Hasan Taçoy da bakan olmalı."
"Hatta Taçoy hem bakan hem de genel sekreter olmalı, partideki güç dengeleri elde tutulmalı."
"Hatta ileride ikisinden biri partiye başkan olmalı"
Elbette Ersin Tatar bu durumun farkında…
Tatar ilk manevrası ile Taçoy'ın "genel sekreterliğine" tamam diyerek onu en azından kabine dışında tutmayı denedi.
"Denedi" diyorum, çünkü Tatar bu girişiminde başarısız oldu.
Zira Hasan Taçoy'un baskıları onu son gece kabineye götürecek kadar güçlüydü.
Taçoy'un hesaplayamadığı ise Tatar'ın Resmiye Canaltay'ı kabine dışı tutma ihtimaliydi.
Tatar son hamlesinde ikisinden birini seçti ve Taçoy'u memnun etmek için Canaltay'ı Bakanlar Kurulu'ndan çıkardı.
Bu olanlar elbette Hasan Taçoy'u memnun etmiyordu, zira Ersin Tatar kabine kurulduktan sonra yaptığı ilk açıklamalarında "Taçoy'un genel sekreterliği bırakacağını" söylüyordu.
Tatar bu durumdan ise oldukça rahatsızdı.
Peki şimdi ne olacak?
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Ersin Tatar bu duruma müdahale etmezse Eroğlu kumpasının partide daha da etkin olmasına göz yummuş olacak.
Söylenenler gibi güven oylamasında bir kriz olur mu peki? Hiç sanmam…
Ama kritik yasalarda bu grubun muhalefeti hükümeti zor durumda bırakabilir.
Bunu bilen ve farkında olan Ersin Tatar hükümetin kurulduğu günlerde Hüseyin Özgürgün ile baş başa bir görüşme gerçekleştirmiş.
Tatar'a destek veren Özgürgün'ün olası Eroğlu operasyonunda şimdi "sigorta" olma durumu var.
Ne ilginç değil mi? Kendi rakibi olan kişiye şimdi güvence veriyor Özgürgün…
Çünkü ikisi de biliyor ki Eroğlu tayfası tehlikeli ve yayılmacı.
O nedenle şimdi gizli bir Tatar-Özgürgün ittifakı var, Eroğluculara karşı…
Merak edilen şimdi kim hangi noktada duracak? Taçoy "bakanlıktan giderim ama genel sekreterliği bırakmam" diyor.
Tatar ise "genel sekreterliği bırak"…
Büyük ihtimalle kabine ilk krizini yaşayacak ileriki günlerde…
Eğer Taçoy adım atmazsa Tatar atacak ve kabinede değişikliğe gidecek.
Peki Taçoy'un yerine kim gelecek dersiniz?
Resmiye Canaltay…
İzleyip göreceğiz.
Ancak şunu söyleyebilirim ki; UBP yine dalgalı, yine krizli, yine janjanlı.
Ve bu haliyle hükümette kalmak sadece bir görselden ibaret olacak.
Zira çok eleştirdikleri "4'lü koalisyon" gitti ama 6'lı, 7'li, hatta çok çok parçalı bir koalisyon geldi şimdi.
Hadi bir arada tut, tutabilirsen!