4'lü koalisyon gitti, "7'li koalisyon" geldi

KULİS / UBP'DE NELER OLUYOR? / TAÇOY-TATAR KRİZİ

Ulusal Birlik Partisi'nin muhalefette kaldığı dönemin "birleştirici" olacağını düşünenlerdendim…

Yanılmışım! Daha da bölünmüşler!

Bir süredir kamuoyunda pek konuşulmasa da Ersin Tatar- Hasan Taçoy gerginliği yaşanıyor.

Peki nedir perde gerisinde dönenler? Hemen bakalım.

UBP kulisleri bu konuda kaynıyor.

Bir kere Hasan Taçoy'un hedefi artık büyük…

Öyle bakanlık, genel sekreterlik filan işine etmiyor.

Taçoy başkanlık istiyor!

Güç aldığı partideki Eroğlu damarı hala belirleyici güce sahip.

Yani Taçoy'un arkasında Eroğlu ve ekibi var…

Partinin bir kısmı Eroğlu tarafından yönetilse de bir kısmını ise Hüseyin Özgürgün yönlendiriyor.

Ersin Tatar ise çoklu kurultayın ardından biraz da Eroğlu cephesinin de desteğiyle Özgürgün'ü al aşağı etti etmesine ancak bu parçalı yapı işini çok zora sokuyor.

Zira memnun etmesi gereken bir Eroğlu ekibi var.

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Bu ekip neler istiyor?

"Resmiye Canaltay bakan olmalı."

"Hasan Taçoy da bakan olmalı."

"Hatta Taçoy hem bakan hem de genel sekreter olmalı, partideki güç dengeleri elde tutulmalı."

"Hatta ileride ikisinden biri partiye başkan olmalı"

Elbette Ersin Tatar bu durumun farkında…

Tatar ilk manevrası ile Taçoy'ın "genel sekreterliğine" tamam diyerek onu en azından kabine dışında tutmayı denedi.

"Denedi" diyorum, çünkü Tatar bu girişiminde başarısız oldu.

Zira Hasan Taçoy'un baskıları onu son gece kabineye götürecek kadar güçlüydü.

Taçoy'un hesaplayamadığı ise Tatar'ın Resmiye Canaltay'ı kabine dışı tutma ihtimaliydi.

Tatar son hamlesinde ikisinden birini seçti ve Taçoy'u memnun etmek için Canaltay'ı Bakanlar Kurulu'ndan çıkardı.

Bu olanlar elbette Hasan Taçoy'u memnun etmiyordu, zira Ersin Tatar kabine kurulduktan sonra yaptığı ilk açıklamalarında "Taçoy'un genel sekreterliği bırakacağını" söylüyordu.

Tatar bu durumdan ise oldukça rahatsızdı.

Peki şimdi ne olacak?

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