‘4’lü hükümet modeli için UZLAŞI SİNYALİ

KULİS: HÜKÜMET YOKLAMALARI / GAYRI RESMİ GÖRÜŞME SÜRECİ

Seçimden önce de çok dillendirilen "UBP'siz hükümete" doğru bir adım daha yaklaşıldı.;

Dün de birçok gelişmeyi aktardık.

Bugün çok daha fazlası var elimizde

Nedir gelişmeler?

Hemen bakalım:

Seçim sonucu ortaya çıkan hükümet alternatiflerinden biri olan CTP-HP-TDP-DP hükümet modeline ilişkin gayrı resmi görüşmeler artık olgunlaştı.

“Bu hükümet alternatifi görüşmelerin sonucunda bir hükümete dönüşebilecek mi?” sorusuna “evet dönüşebilir” cevabını verebiliriz artık!

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Üst düzey üç farklı siyasi kaynak şu bilgiyi verdi: Önceki geceye kadar 4 parti temsilcilerinin ayrı ayrı yaptığı toplantılardan bir evre daha ilerlendi ve önceki gece 4 partinin genel başkanları bir araya geldi.

Tufan Erhürman, Kudret Özersay, Cemal Özyiğit ve Serdar Denktaş’ın bir araya geldiği yemekli toplantıda koalisyon konusu enine boyuna tartışıldı, irdelendi.

Henüz bu bilgileri resmi kaynaklar doğrulamasa da; 4 liderin dün akşam da bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmeleri bir adım ileriye taşıyan elbette 4 liderin bir araya gelmesi değil, somut bazı ilerleme işaretleri de var!

Koalisyon Protokolü!

Konu, koalisyon protokolünün yazılması aşamasına kadar ilerledi!

Pek tabii temaslardan ortaya çıkan ve siyaseten somutlaşan şey şu:

4 parti de hayır, bu hükümette yer almayız, demiyor, oluruz diyor!

“Prensipte biz hükümet kurabilir miyiz” sorusuna artık “evet kurabiliriz” diye cevap verebiliyor.

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Peki bundan sonra ne olacak?

Pek tabii olası koalisyon düşüncesinin somut bir göstergesi olması beklenen bir metin kaleme alınacak.

Dün de yazdığım gibi planlanan bir seçim hükümeti, bir geçiş hükümeti değil.

4 parti de kurulacak hükümetin bir icraat hükümeti olmasında hemfikir, bu noktada kesin bir uzlaşı var.

Yani uzun vadeli bir birliktelikten bahsediyoruz, ne kadar uzun olursa…

Bu 4’lüden hiçbiri “seçim hükümeti kuralım- memleketi 6 ay sonra, 1 yıl sonra seçime götürelim” demiyor!

Eğer anlaşılacaksa icraat hükümeti kurulacak , bu kesin!

Peki hangi konuda anlaşıldı, pazarlık nerede diye soracak olursanız durum özetle şu:

Liderler görüşmesinde durum bir ileri noktaya taşındı, siyaseten ortaklık olasılığı somutlaştı.

Henüz bakanlık sayısı gibi konular karara bağlanmadı.

4 parti de prensipte hükümet kurma konusunda uzlaşmaya çok yakın.

Durum, olası ortaklığa ilişkin koalisyon protokolü yazılma aşamasında.

4 parti de ‘biz bu hükümette yer alabiliriz’ noktasındaki siyasi iradeyi gösteriyor .

Hafta sonuna doğru durumun olgunlaşması ve olası bir kesin uzlaşı durumunda kamuoyuna açıklama yapılması beklentisi var.