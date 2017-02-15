Bakanlar Kurulu, Özok University Ltd.’e, eğitim maksatlı kullanmak üzere Ozanköy ve Aşağı Dikmen’de 49 yıllığına arazi kiralandı.

10 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan resmi kararda kiralanan yerle ilgili harita bilgisi verildi.

Aşağı Dikmen Bölgesi’nde kiralanan parsellerin üniversite kampusu inşa etmek ve kullanmak amacıyla, Taşınmaz Hazine Malları, Kiralama ve Değerlendirme Yasası ve Tüzüğü altında Özok University Ltd.’e kiralandığı bilgisi verildi.

Öte yandan Ozanköy Bölgesindeki arazinin kiralanmasıyla ilgili verilen bilgide; “Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında H(K-I)1359-2016 SAYI VE 8.11.2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile eğitim maksatlı kullanılmak üzere Maliyeden sorumlu bakanlığın kontrol ve yönetimine verilen Girne/Ozanköy bölgesinde P/H:XII/30.W1’de kain 3/2 numaralı parselin eğitim amaçlı kullanılmak üzere 63/1993 sayılı Taşınmaz Hazine Malları (Kiralama ve değerlendirme) Yasası ve Tüzüğü altında Özok University Ltd.’e kiralanmasına ilişkin Özok University Ltd. ile Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü arasında imzalanacak 49 (Kırk Dokuz) yıl süreli önergeye ekli sunulan kira sözleşmesini onayladı” deniliyor.