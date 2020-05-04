

Kıbrıslı çok sayıda insanımızın hayatını kaybettiği İngiltere'den bir acı haber daha geldi. Küresel salgın Covid-19 bir can daha aldı, İngiltere'de ikamet eden 49 yaşındaki Hakkan Seyyar hayatını kaybetti.

Hakkan Seyyar, Londra'da ciddi can kayıplarının yaşandığı yaşlı bakım evlerinden birinde çalıştığı öğrenildi.

İngiltere Kıbrıs Türk Gençlik Birliği Başkanı Nafiya Horozoğlu da bu üzücü gelişmeyi doğruladı.

Nafiya Horozoğlu şu paylaşımı yaptı:

Çok üzgünüz...

İngiltere'de ikamet eden 49 yaşındaki toplum üyemiz, Hakan Seyyar bugün Covid-19 ile verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Aldığımız bilgiye göre Lefkoşalı Hakan Seyyar Londra’da yaşlı bakım evinde çalışıyordu.

Koronavirüs özellikle Londra’daki bakım evlerinde hızla yayılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, bakımevleri ve huzurevlerinde ölenlerin sayısının 4 bin civari olduğu söylendi. İki hafta önce ise binden fazla personelde koronavirüs tespit edildiği öğrenildi.

Bakımevi çalışanları en zor ve önemli görevleri yerine getiren emekçiler, lakin onlar için yeterli sayıda Covid-19 testi sağlanmıyor. Kuzey Londra’nın Enfield bölgesinde 150 bakımevi var ve bu evlerin yarısında salgına ait belirtiler olduğu söylenmişti. Enfield Belediye Lideri Nesil Çalışkan, 14 Nisan’da yaptığı açıklamada, hükümetten beş bin test talebinde bulunduklarını belirtti, fakat onlar için ayrılan test kotasının sadece 10 olduğu söylenmişti. 17 Nisan’da ise Enfield bölgesinde bakımevinde çalışan 26 yaşındaki toplum üyemiz Sonya Kaygan koronavirüse yenik düşmüştü.

İngiltere hükümeti en başta koronavirüsle mücadelede diğer Avrupa ülkelerinden oldukça farklı bir yol izlemeyi tercih etmişti. Ülkede virüsün zamanla nüfusun büyük kısmına bulaşması ve halkın ‘sürü bağışıklığı’ geliştirmesi planlanmıştı. Çok geç alınan tedbirler ise binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Covid-19 sebebiyle İngiltere’de hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısı 91’e ulaştı. Bu sayı kesin olarak bilinen, bu sayının dışında haberdar olmadığımız vakalarda var. Özellikle Londra dışında yaşayan toplum üyelerimiz hakkında haberdar olmak zor. Gerekli kurumlardan bilgi almak için Hüseyin Haşim hocamız tarafından özellikle girişimler yapılıyor.

Kıbrıslı Rumlar ile ortaklaşa yaptığımız çalışmada, İngiltere’de virüs nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslıların 300’e yaklaştığını gözlemledik. 30 Nisan’da Kıbrıslı Rumların sayısı 170’e yükselmişti, Kıbrıslı Türklerin sayısı ise şu an 91, ayrıca Londra dışında vefat eden 26 Kıbrıslı olduğunu öğrendik bunlardan bazıları Kıbrıslı Türk.

Kıbrıslı Rumların bu sayılara ulaşmaları daha kolay çünkü ölümler merkezi orthodox kiliseye bildiriliyor, Kıbrıslı Türkerlerin sayısı ise bir yerde toplanmıyor. Kıbrıs Türk toplumdan virüs sebebiyle vefat edenlerin sayısını Kıbrıs Türk İslam Cemiyeti Başkanı, toplumumuzun hocası Hüseyin Haşim ve Türk İslam Vakfı Başkanı Erkin Güney ile özellikle takip ediyoruz. Bilgiler, lokal hastanelerden, camilerden, cenaze işleriyle sorumlu şirketlerden, belediyelerden veya bizlere ulaşanlar kişilerden oluşturuluyor.

Hüseyin Haşim ve Erkin Güney bu toplumun sessiz kahramanları, çoğumuz evimizde ailemizle birlikte bu karantina sürecine yaşıyoruz. Ama onlar her gün en az 3 cenaze kaldırıyor ve yaslı ailelere destek oluyor...

İyi ki varsınız!