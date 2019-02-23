48 gündür kimliksiz

Devrim DEMİR

Ercan Havaalanı yakınlarında 6 Ocak Pazar günü, çöp torbası içinde atıl vaziyette bulunan kadın cesedi ile ilgili 48 gündür polisten bir açıklama gelmedi. Üzerinde kimlik bulunmayan ve 2017 yılında kaybolan çürümüş ceset ile ilgili, 2017 yılında kaybolan Dam Thı Hop’un ailesinin DNA girişimi Şubat ayının ilk günlerinde gerçekleşmişti.

YENİDÜZEN’in edindiği bilgide, Adli Tıp Kurumunda bekletilen kadın cesedi ile ilgili örneklerin Türkiye’ye gönderildiği ve 1 ay içinde geleceği öğrenildi.

48 gündür Adli Tıp’ta bekliyor

Ocak ayında bulunan ve 48 gündür kimliklenmeyi bekleyen kadın cesedi ise halen Adli Tıp Kurumunda bekletiliyor.

Neler yaşanmıştı?

Kimliği meçhul kadın cesedi 6 Ocak tarihinde Ercan Havaalanı yakınlarında bulunmuştu. Yapılan otopside üzerinde birçok bıçak darbesi bulunan kadın cesedinde, polis hiçbir ize ulaşamadığı için 2017 yılında kaybolan Vietnamlı kayıp Dam Thı Hop üzerine yoğunlaşarak, birçok kişiyi sorgulamıştı.

2017 yılında kaybolan kızlarının izine ulaşamayan aile ise Ankara Vietnam Büyükelçiliği aracılığı ile DNA örneği girişiminde bulunmuştu.

Şubat ayının ilk günlerinde gelen DNA örnekleri, gümrük memuru tarafından açılınca süreç uzamıştı.