Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin, “Yüreğin solunda, barışın yolunda” sloganı ile kutlanan 46’ıncı kuruluş yıldönümü etkinlikleri dün akşam Naci Talat Vakfı’nda gerçekleştirilen “Müzik ve Şiirle 46. Yıl” adlı etkinlikle devam etti. Serkan Soyalan’ın şiirleri eşliğinde Hüseyin Olgaçer, Necla Egemen ve Melisa Basrioğlu’nun müzik dinletisinin gerçekleştirildiği gecede barışa özlem vurgulandı. Etkinliğe Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Lefkoşa milletvekili ve MYK üyesi Doğuş Derya, Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit, Gençlik Örgütü üye ve temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Duygusal anların yaşandığı gecede partiye yıllarca emeği geçmiş, köylerde, şehirlerde her türlü baskıya göğüs gererek parti bayrağını dalgalandırmış yoldaşlar sahneye davet edilerek kendilerine kırmızı karanfil takdim edildi.

Genel Başkan Tufan Erhürman katılımcılara seslendiği kısa konuşmasında, kültür-sanat etkinliklerinin varoluş mücadelesinin bir parçası olduğunu, yeni dönemde bu tür etkinliklere daha fazla ağırlık vereceklerini belirtti.

ERHÜRMAN: KÜLTÜRÜMÜZE, SANATIMIZA SAHİP ÇIKTIK, ÇIKACAĞIZ...

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 46. Kuruluş Yıldönümü etkinliklerinin Kıbrıs Sorunu’nda yaşanan hareketli gelişmelerin içinden geçilen günlerde gerçekleştiğini, bu nedenle daha çok Kıbrıs müzakereleri ile ilgili konferanslar, paneller düzenlemeyi tercih ettiklerini belirtti. “Naci Talat Vakfı’nda bu akşam düzenlenen müzik ve şiir dinletisi etkinliği kutlama haftamıza renk kattı. Kültür-sanat var oluş meselesidir. Kültürümüzü ve sanatımızı her gün daha da geliştirerek gelecek nesillere aktarmak ciddi bir siyasi hedeftir” diyen Erhürman, CTP’nin Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesine verdiği katkıya da değinerek bunun en önemli mihenk taşlarından birisinin de kültürümüze ve sanatımıza sahip çıkmak olduğunu vurguladı. Parti olarak bundan sonraki süreçte siyasi mücadelenin yanı sıra kültür-sanat alanındaki faaliyetlere de daha fazla ağırlık vereceklerini dile getiren Erhürman, konuşmasını gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılanlara teşekkür ederek tamamladı.