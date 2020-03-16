Narkotik ekiplerinin Mağusa'da düzenlediği operasyonda 46 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddeyle yakalanan zanlılar E.K., ve E.A., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede şahadet sunan polis memuru Gökhan Yıldırım, 12 Mart 2020 tarihinde alınan bir bilgide zanlıların birlikte kaldığı evin alt kısmında bulunan inşaat tahtaları altında uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi.

Alınan bilgi üzerine söz konusu yere gidildiğini belirten Yıldırım, inşaat tahtaları altında yapılan kontrolde yemiş kutusu ve idrar numune kabı içinde toplam 46 gr sentetik cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 1 adet çay kaşığı bulunduğunu açıkladı.

Yıldırım, akabinde zanlıların evinde yapılan aramada ise içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan aynı yemiş kutusu ile inşaat tahtalarının altında bulunan çay kaşığının ayni olan 6 adet çay kaşığı bulunarak emare alındığını ve zanlıların tutuklandığını belirtti.

Yıldırım, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Dilşah Karayel, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.