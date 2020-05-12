457 hapla bulunan zanlıya teminat

Lefkoşa’da tasarruflarında yeşil reçeteye tabi 457 adet hap bulunup tutuklanan zanlı M.M.M. bugün mahkemede teminata bağlandı.

Polis memuru Havva Yorgancı, zanlının 8 Mayıs’ta akşam 10 sıralarında Lefkoşa'da ZRY 768 plakalı araçta yapılan aramada 457 adet Rivotril marka haplar bulunarak ilaç ve eczacılık yasasına aykırı hareket ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, söz konusu ilacın yeşil reçeteye tabi olduğunu ve reçeteyle temin edilebildiğinin belirlendiğini mahkemeye aktardı. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 30 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.