“457 adet ilaçla bulundular”

Lefkoşa’da bir araçta yapılan aramada, üzerinde yeşil reçete ile alınabilen ciddi miktarda hap bulunan zanlılar M.M.M. ve Y.D.A. tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldılar.

Polis memuru Hüseyin Ergüleç, zanlıların ‘İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket’ suçundan tutuklandığını belirtti. Polis, zanlıların 8 Nisan’da akşam 10 sıralarında Lefkoşa’da, araçta otururken görüldüğünü, yapılan aramada 457 adet Rivotril hap bulunduğunu söyledi. Polis, tahkikatın yeni başladığını ve zanlıların hapları nasıl temin ettiklerinin araştırılacağını söyleyerek, 3 gün tutukluluk talep etti. Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.