“45 yılda görmediğimiz pahalılığı gördük”

Dila ŞİMŞEK

Yeni hükümet kurulma sürecinde bu kez Güzelyurtlulara söz verdik, yurttaşlar hükümetin başına kimin geçeceğinden öte, ekonomi öncelikli sorunlara çözüm bulunmasının şart olduğunu anlattı.

Güzelyurtlular, bölgenin hep ‘geride bırakıldığını’ vurgulayarak, yeni kurulacak hükümeti ekonomiden sağlığa, ulaşımdan Kıbrıs sorununa kadar birçok ciddi sıkıntının beklediğini belirtti.

Ekonomiden ve hayat pahalılığından yakınan vatandaşlar, “Ekonomimiz yerlerde, bir suyu 1 TL’ye alamıyoruz” şeklinde konuştu. Yerli üretimin neredeyse bittiğini kaydeden Güzelyurtlular, bunun iç piyasaya olumsuz yansıdığını, fahiş fiyatlara sebep olduğunu anımsattı.

Bölgedeki gençler, yönetimde artık genç yüzler ve görüşler görmek istediklerini söyledi. Gençler ayrıca, kendileri için sosyal faaliyetlerin yetersizliğine değindi.

Kimisi ise, ulaşımın zorluğundan dert yanarak, “Özel aracınız yoksa hiçbir yere gidemiyorsunuz. Otobüsler saat başı ve yer ayırtsanız bile, bir iki dakika ile birini kaçırınca bir saat beklemeniz gerekiyor. Ülkedeki toplu taşıma sistemi oldukça yetersiz” dedi.

Dörtlü koalisyonun, yürütülmesinin olarak oldukça zor olduğu görüşünü belirten yurttaşlar, ülkenin daha sürdürülebilir bir yönetim sistemine ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

Güzelyurt’ta görüştüğümüz kimi yurttaşlar da hükümetin başına kimin veya kimlerin geçeceğinin önemsiz olduğunun altını çizdi, temel amacın ekonomiyi kalkındırmak olduğunu ifade etti.



Güzelyurtlular ne dedi? Güzelyurtlular ne dedi?

Menteş Fellahoğlu: “Hep bir köşede bırakıldık”

“Kırk beş senedir, bir Kıbrıslı olarak hükümetten bir şey görmedim. Şimdiye kadar ne oldu da, bundan sonra ne olsun? Ben yeni hükümetten hiçbir şey beklemiyorum ve bir şeyleri düzelteceğine de inanmıyorum. Güzelyurt’a bunca sene hiçbir hükümet sahip çıkmadı… Hep bir köşede bırakıldık. Ekonomimiz ise yerlerde, bir suyu bile 1 TL’ye alamıyoruz. Ben aynı zamanda üreticiyim, bu sebeple de oldukça fazla sorun yaşıyorum çünkü destek görmüyorum, sattığım malın ücretini zamanında alamıyorum. Dörtlü koalisyonun dağılacağı en başından beri belliydi. Dört partinin bir ülkeyi yönetmeye çalıştığı nerede görülmüş? Tabii ki birçok anlaşmazlık yaşanacaktı. Herkes çıkar kavgasına düştü. Kendi ayaklarımızın üstünde duralım dendi ama bu hemen olacak bir şey değil… Alınan tüm katkılar birden bire kesildi, ancak ülke olarak, böylesine zor bir ekonomik süreçten geçerken, bu katkıya ihtiyacımız vardı.”

Ezgi Kayış: “Ulaşım gibi birçok insanı direkt etkileyen sorunlara çözüm aramalarıdır”

“Ben uzun zamandır Kıbrıs’ta yaşıyorum. Benim için her zaman en büyük sorunlardan biri ulaşım oldu. Özel aracınız yoksa, hiçbir yere gidemiyorsunuz. Otobüsler saat başı ve yer ayırtsanız bile, bir iki dakika ile birini kaçırınca bir saat beklemeniz gerekiyor. Ülkedeki toplu taşıma sistemi oldukça yetersiz. Yeni kurulacak hükümetten beklentim, bu gibi birçok insanı direkt etkileyen sorunlara çözüm aramalarıdır. Bunun dışında ise, özellikle Güzelyurt bölgesinde sosyal alanın olmaması, en basitinden bir sinema, tiyatronun bile olmaması çok kötü. Haberleri düzenli olarak takip ediyorum… Dörtlü koalisyonun dağılması bence dört farklı siyasi görüşün fikir ayrılığına sebep olması ve anlaşmazlık yaratmasıdır.”

Yılmaz Yurday: “Erhüman çok dürüst ve iyi bir liderdi. Ona zaten işini yaptırtmayacakları belliydi…”

“Ben aslen Limasolluyum… 1974’te Güzelyurt’a taşındım. Ülkede yaşanan her şeye birebir tanıklık ettim. Dörtlü koalisyonun çok bile dayandığına inanıyorum. Dört farklı partinin, dokularının uyuşmadığı yöneticilerin, birlikte karar alması mümkün mü? Erhüman çok dürüst ve iyi bir liderdi. Ona zaten işini yaptırtmayacakları belliydi… Şimdi bir ihtimal, ikili koalisyon kurulabilir. Bence ülke için de daha iyi olacaktır, belki ekonomiyi biraz canlandırabilirler. Bu senede, zamdan başka bir şey yapılmadı. Son 45 yılda görmediğimiz pahalılığı gördük.”

Azra Ahçıoca: “Yeni hükümetten beklentim gençleri düşünmesidir”

“Kıbrıslı bir genç olarak, Güzelyurt bölgesindeki en büyük sorunu, gençlere yönelik hiçbir faaliyetin olmamasını görüyorum. Ülkede gençlerin hem sosyal anlamda hem de akademik anlamda yapabileceği çok az şey var ve yeni hükümetten beklentim gençleri düşünmesidir. Hükümetin ise, görüş ayrılığından bozulduğuna inanıyorum.”

Şahabettin Türkmen: “Tek partili ülkelerde bile, hemfikir olunmada büyük sorunlar yaşanıyor”

“Ben 1988’den beri burada yaşıyorum. Dörtlü koalisyonun, fikir ayrılıklarından yıprandığına inanıyorum. Tek partili ülkelerde bile, hemfikir olunmada büyük sorunlar yaşanıyor. Uzun ömürlü olmayacağı belliydi ve bence fazla bile sürdü. Erken seçim olursa halkın olumsuz etkileneceğine inanıyorum. Belki ikili koalisyon daha iyi olabilir. Güzelyurt, ülkenin gerisine kıyasla tamamen geride kalmış bir bölge. Yıllarca taş üstüne taş konmadı. Üniversite yapılınca biraz hareketlenme oldu sadece o kadar…”

Sabriye Tarkan: “Bana göre ülkedeki en büyük sorunlardan birisi Kıbrıs sorunudur”

“Yeni kurulacak hükümetten beklentim, dış ülkelerle olan iletişimini güçlendirmesidir. Bana göre ülkedeki en büyük sorunlardan birisi Kıbrıs sorunudur. Ekonomimizin bu kadar kötüye gitmesi, üretimin bitmesi buna bağlıdır. Artık her şey fahiş fiyatta. Dörtlü koalisyonun ise fikir ayrılığından dağıldığına inanıyorum.”

Filiz Yıldız: “Tek partili yönetim ülke için daha iyi olacaktır”

“Hayat pahalılığı oldukça kritik seviyeye geldi. Geçim gerçekten çok zor oldu. Üretimin gelişmesi, bu sayede de iç piyasanın canlanması gerekiyor. Yeni kurulacak hükümetten beklentim ise, hem üretim, hem de sağlık sektörünü geliştirmesidir. Bence dörtlü koalisyon, yönetim şekli olarak uygulanması çok zor. Elbette ki fikir ayrılığı olacaktı. Başa kim, hangi parti gelirse gelsin, tek partili yönetim ülke için daha iyi olacaktır.”

Mehmet Özadalı: “Bence bu ülkenin artık gençlere söz hakkı vermesi gerekiyor”

“Ben aslen Yeşilyurtluyum… Ülkemdeki yönetim şekliyle ilgili bence en büyük sorun, hep aynı kişilerin söz sahibi olmasıdır. Bence bu ülkenin artık gençlere söz hakkı vermesi gerekiyor çünkü şimdiye kadarki yönetim şeklini gördük ve ülke iyiye gitmiyor. Artık ülkeyi gençlerin yönetmesi lazım, genç görüşe ihtiyaç var. Dörtlü koalisyon, fikrimce en başından beri olmaması gerekirdi çünkü sürmeyeceği belliydi. Yeni hükümette artık daha önce görülmemiş, yeni yüzler olmalıdır.”

Hatun Doğan: “Dört farklı görüşteki partinin her aşamada ortak bir karar alması gerçekten kolay değildi”

“Ekonomik açıdan çok zorlu bir dönem geçirdik. Hayat pahalılığı için asgari ücretlere zam gelse de, fahiş fiyatlar ve dövizin durumu yüzünden pek bir şey değiştirmedi ve yetersiz kaldı. Bence yeni kurulacak olan hükümetin en temel amacı ekonomiyi canlandırmaktır. Çünkü artık insanlar ihtiyaçlarını karşılayamaz oldu. Dörtlü koalisyon, bozulacağı belli bir yönetim şekliydi. Çünkü dört farklı görüşteki partinin her aşamada ortak bir karar alması gerçekten kolay değildi. Umarım daha kalıcı ve sürdürülebilir bir sistem kurulur.”