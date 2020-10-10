Kıbrıs’ın kuzeyinde Kıbrıs Türk Federe Devleti’nden bugüne kadar geçen 45 yıllık sürede 42 kez de Bakanlar Kurulu kuruldu. UBP-HP Hükümeti de 5 yıllık görev süresini tamamlayamadı, böylelikle 45 yılda başa gelen 28. hükümetle ilgili siyaset perdesi kapandı.

Fehime ALASYA



UBP-HP Hükümeti de 5 yıllık görev süresini tamamlayamadı, böylelikle 45 yılda başa gelen 28. hükümetle ilgili siyaset perdesi kapandı.

Görevdeki 502 günün ardından son bulan UBP-HP koalisyonu, '45 Yılda 28. Hükümet, 42. Bakanlar Kurulu’ oldu.

Siyasette bir ilk özelliği taşıyan ve ‘Toplumsal Uzlaşı Hükümeti’ hedefiyle kurulan 4’lü Koalisyon Hükümeti’nin görev süresi ise 460 gün sürmüştü.

Kıbrıs’ın kuzeyinde Kıbrıs Türk Federe Devleti’nden bugüne kadar geçen 45 yıllık sürede 42 kez de Bakanlar Kurulu kuruldu. Siyaset tarihinde en çok görev alan parti ise 23 yıl ile Ulusal Birlik Partisi oldu.

Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi’nin ortaklığıyla kurulan ve bozulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 28’inci hükümeti, 23 Mayıs 2019’da kurulmuştu.

Yeni kurulacak hükümet, ülkenin 29’uncu hükümeti olacak.

Halkın Partisi’nin bardağı taşıran son damla olan Kapalı Maraş’a ilişkin gelişmelerin ardından ikili koalisyonu bozmasıyla UBP-HP hükümeti 17 ay gibi bir sürede bozuldu, siyasette yeni bir süreç başladı.

“KKTC’nin ilk dörtlü koalisyon hükümeti” sıfatını taşıyan CTP-HP-TDP-DP koalisyonunun 460 günlük ömrünün ardından kurulan ve 502 günde bozulan UBP-HP hükümeti, 45 yılda kurulan 28. hükümet oldu.

DÜNDEN BUGÜNE KUZEY KIBRIS HÜKÜMETLERİ

UBP

KTFD ‘Geçici’ Bakanlar Kurulu - 13 Temmuz 1975 – 5 Temmuz 1976



UBP

1. Konuk Hükümeti (5 Temmuz 1976 – 7 Temmuz 1977)

2. Konuk Hükümeti (7 Temmuz 1977 – 21 Nisan 1978)

1. Örek Hükümeti (21 Nisan 1978-12 Aralık 1978)

1.Çağatay Hükümeti (12.12.1978-04.08.1981)

2. Çağatay Hükümeti (4 Ağustos 1981-15 Mart 1982)



UBP-DHP-TBP

3. Çağatay Hükümeti (15 Mart 1982-13 Aralık 1983)



UBP

2. Konuk Hükümeti (13 Aralık 1983-19 Temmuz 1985)

1. Eroğlu Hükümeti (19 Temmuz 1985-2 Eylül 1986)

2. Eroğlu Hükümeti (2 Eylül 1986-23 Mayıs 1988)

3. Eroğlu Hükümeti (23 Mayıs 1988-11 Mayıs 1989)

3. Eroğlu Hükümeti Değişikliği (11 Mayıs 1989-20 Haziran 1990)

4. Eroğlu Hükümeti (20 Haziran 1990-24 Mart 1992)

4. Eroğlu Hükümeti Değişikliği (24 Mart 1992-1 Ocak 1994)



DP-CTP

1. Atun Hükümeti (1 Ocak 1994-18 Ocak 1995)

1. Atun Hükümeti Değişikliği (18. Ocak 1995-22 Mayıs 1995)

2. Atun Hükümeti (22 Mayıs 1995-11 Aralık 1995)

3. Atun Hükümeti (11 Aralık 1995-16 Ağustos 1996)



UBP-DP

5. Eroğlu Hükümeti (16 Ağustos 1996-16 Eylül 1998)

5. Eroğlu Hükümeti Değişikliği (16 Eylül1998-30 Aralık 1998)



UBP-TKP

6. Eroğlu Hükümeti (30 Aralık 1998-8 Haziran 2001)



UBP-DP

7. Eroğlu Hükümeti (08 Haziran 2001-13 Ocak 2004)



CTP-DP

Talat Hükümeti (13 Ocak 2004-9 Ağustos 2004)

Talat Hükümeti (9 Ağustos 2004-8 Mart 2005)

Talat Hükümeti (8 Mart 2005-26 Nisan 2005)

I. Soyer Hükümeti (26 Nisan 2005 – 25 Eylül 2006 )



CTP-ÖRP

II. Soyer Hükümeti (25 Eylül 2006- 4 Nisan 2007)

II. Soyer Hükümeti Değişikliği (4 Haziran 2007- 2 Mart 2008)



UBP

8.Eroğlu Hükümeti (4 Mayıs 2009-17 Mayıs 2010)

I.Küçük Hükümeti (17 Mayıs 2010-6 Nisan 2011)

I.Küçük Hükümeti Değişikliği (6 Nisan 2011- 10 Eylül 2012)

I.Küçük Hükümeti Değişikliği (10 Eylül 2012 – 18 Eylül 2012)

I.Küçük Hükümeti Değişikliği (18 Eylül2012 – 13 Haziran 2013)



Dr.Sibel Siber Hükümeti (13 Haziran 2013-31 Ağustos 2013)



CTP-DP

Özkan Yorgancıoğlu (31 Ağustos 2013-9 Ekim 2014 )

Özkan Yorgancıoğlu Hükümeti Değişiklik (9 Ekim 2014-15 Temmuz 2015)

CTP-UBP

Ömer Kalyoncu Hükümeti ( 15 Temmuz 2015 – Nisan 2016 )

UBP-DP

Özgürgün-Denktaş Azınlık Hükümeti (Nisan 2016- Ocak 2018)

CTP-HP-TDP-DP

Erhürman Hükümeti (2 Şubat 2018-9 Mayıs 2019)

UBP-HP

Ersin Tatar Hükümeti (23 Mayıs 2019- 6 Ekim 2020’de HP ÇEKİLDİ)