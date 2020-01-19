45 yıl sonra tekrar buluştular

Kıbrıs'ta 1975 yılında düzenlenen “Kıbrıs Barış Turnuvası”nda forma giyen Trabzonsporlu futbolcular ile aynı turnuvada yer alan Kıbrıs Karması'nın oyuncuları 45 yıl sonra Trabzon'da bir araya geldi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “Kıbrıs Barış Turnuvası”nın 45. yılında Kıbrıslı ve Trabzonsporlu eski futbolcuların Trabzon Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde buluştukları belirtildi.

Kıbrıs'ta 1975 yılının ocak ayında düzenlenen turnuvada forma giyen Trabzonsporlu futbolcuların, aynı turnuvada yer alan Kıbrıs Karması'nın oyuncuları ile 45 yıl sonra bir araya geldiği ifade edilen açıklamada, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da görüşleri aktarıldı.

Ağaoğlu, "1975 senesinde Kıbrıs'ta gerçekleşen Barış Kupası'nın oyuncularını burada bir arada görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Onur duyduğumuz, gurur duyduğumuz bir kupamız. Hepinize geldiğiniz için minnetlerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen eski başkanlardan Faruk Özak da şunları kaydetti:

"O gün oynadığımız müsabakada olup aramızdan ayrılan arkadaşlarımız var, sizlerin de vardır. Bizler, takım arkadaşlarımızdan Kadir Özcan, Cemil Usta, Tuncay Mesçi, Bülent Şahinkaya, İlhan İkican ve Şener Çınar'ı kaybettik. Allah hepsine rahmet eylesin. O günlerden bugüne kulübümüz zaman zaman çok zor şartlarda mücadele etti. Özellikle şimdiki yönetim kurulumuz çok kötü şartlarda kulübü devraldı. Bu dönemden evvelki beş sene felaket dönemiydi. Bu dönemde arkadaşlar geldiler, çok yoruldular. Fiziksel, ruhsal çok sıkıntılar çektiler. Biz de burada yöneticilik yapmıştık. Hepimiz Trabzonspor'un yücelmesi için çok emek verdik ama bu dönem gerçekten son derece önemli bir dönemdi. Bugün Finansal Fair Play kuralları 10 yıl önce uygulanmaya başlansaydı Trabzonspor şampiyonluğun adayı ama daha da iyi bir aday olurdu."

Açıklamada, ayrıca Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu'nun da "Davetten dolayı çok memnun ve mutlu olduk. Turnuvanın şampiyonu Trabzonspor'un Kıbrıslıların kalbinde bambaşka bir yeri oldu ve ilerleyen günlerde aynı heyeti bizler de Kıbrıs'ta ağırlamak isteriz." ifadelerine yer verildi.

Programa katılanlar arasında, kulüp başkanı Ağaoğlu, genel sekreter Ömer Sağıroğlu ile yönetim kurulu üyelerinden Dursun Ali Sakarya, divan başkanı Ali Sürmen'in yanı sıra Barış Turnuvası'nda Trabzonspor forması giyen futbolcular Faruk Özak, Necati Özçağlayan, Ali Kemal Denizci, Hüseyin Tok, Hüsnü Özkara, Mehmet Cemil Altun, İlyas Akçay, Ali Yavuz, Aziz Öğütçen ve Bekir Barçın ile Kıbrıs Karması oyuncularından Yücel Hatay, Hasan Tanışık, İlker Ertemel, Enver Sedat Simavi, Ertuğul Gardiyanoğlu, Mustafa Oraloğlu Mustafa Metin Odabaşı, Ahmet Erbay Gönelli, Ali Çetin Amcaoğlu, Kıbrıs Karması'nın antrenörlüğünü yapan Günay Caymaz ve turnuvanın hakemlerinden Ahmet Özcan Özcanhan ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Sertoğlu, KTFF İdari İşler Sorumlusu Eren Mehmet Şişik, KKTC Trabzon Başkonsolosu Zeliha Erden, KKTC Spor Dairesi üyesi Tayfun Kurtarıcıoğluları'nın yer aldığı bildirildi.