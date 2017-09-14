Atatürk Öğretmen Akademisi’ne (AÖA) yeni eğitim yılında alınacak 45 öğrencinin belirleneceği giriş sınavının 16 Eylül’de 229 adayın katılımıyla yapılacağı açıklandı.

AÖA Başkanı Doç. Dr. Zehra Özçınar’dan edinilen bilgiye göre, akademi binasında saat 10.00’da başlayacak giriş sınavıyla, Sınıf Öğretmenliği Programı’na 25, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’na 20 öğrenci alınacak.

Sınav sonuçları AÖA Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından değerlendirilip aynı gün açıklanacak.

Yazılı sınavda başarılı olanlar, 19 ve 20 Eylül tarihlerinde Akademide mülâkata alınacak ve okula kesin kayıt hakkı kazananlar mülâkat sonrasında açıklanacak.

AÖA’nın 16 Eylül yazılı giriş sınavı, yürürlükteki lise müfredatı kapsamında her biri 25 sorudan oluşan Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri ve İngilizce olmak üzere 5 alt testten oluşacak.

Her alt testten en az 5 net doğru cevap gerekirken, yazılı giriş sınavında, 4 yanlış 1 doğruyu götürecek. Sınav, tek oturumda gerçekleştirilecek ve süresi 150 dakika olacak.

Sınıf Öğretmenliği Programı için toplam kontenjan sayısı kadar aday mülâkat hakkı kazanacak. Ancak, mülâkat hakkı kazanan en son sıradaki adaylar ile aynı puanı alan tüm adaylar mülâkata çağrılacak.

Yazılı giriş sınavı ve mülâkat sonrasında başarılı olacak adayların kesin kayıtları Atatürk Öğretmen Akademisi’nde 28-29 Eylül tarihlerinde yapılacak.

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