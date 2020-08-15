45 günde 101 vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT'ye açıklamalarda bulundu. Pilli, Ada'nın kuzeyine giriş çıkışların başladığı 1 Temmuz’dan itibaren ülkede saptanan Covid-19 pozitif vaka sayısının 101 olduğunu açıkladı. Bu vakaların 36’sı taburcu oldu.

Hastaların 32’si hastanede tedavi altında. Klinik şikayeti olmayan ancak PCR testi pozitif çıkan 33 kişi ise karantina otelinde tutuluyor.

Pilli şu ana dek 3 yerel vaka saptandığını ve bu 3 vakanın temaslılarının tespit edilerek karantina oteline yerleştirildiğini de sözlerine ekledi.