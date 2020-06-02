“45 gün geçti pandemi hastanesi yok!”

Salgın sürecinde Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin pandemi hastanesi yapılacağıyla ilgili açıklamasının ardından 45 gün geçtiğini anımsatan Bülent Dizdarlı, Bakanlar Kurulu’nun ısrarla kaynak yaratmadığını ifade etti.

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kıbrıs’ın güneyini örnek göstererek, orada sadece turistlere özel 100 yataklı pandemi hastanesi kurulduğunu ‘gıpta ile öğrendiğini’ belirtti.

Dizdarlı, paylaşımında, “45’ci gün doldu. Dr Ali Pilli'nin bir pandemi hastanesi için adeta yırtındığı ama bakanlar kurulunun ısrarla kaynak yaratmadığı bilgisine sahibim. Bu esnada güney Kıbrıs'ta sadece turistlere özel 100 yataklı pandemi hastanesi kurulduğunu gıpta ile öğrenmiş bulunmaktayım.” dedi.