45 gün cezaevine gönderildiler

Girne, Gazimağusa'da hırsızlık yaptıkları tespit edilerek tutuklanan N.D., S.Y., O.A., U.B., ve Z.Y., bugün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlıların 2019 yılı Aralık ayı içerisinde Girne, Alsancak ve Mağusa’da meydana gelen “Geceleyin Ev Açma”, “Ev Açma”, “İkametgâhtan Sirkat”, “Mülke Tecavüz” ve “Kasti Hasar” suçlarından methaldar olduklarını belirtti.

Polis, zanlıların Girne’de 8 evden 32 bin 500 TL, Mağusa’dan ise 3 bin 3900 TL değerinde ziynet eşyası çaldıklarını söyledi.

Polis, Girne bölgesinde Aralık ayı içerisinde, Doğanköy’de M.D’ye ait ikametgâhtan bir adet kol saati ve muhtelif ziynet eşyalarını, Alsancak’ta O.B’ye ait ikametgâhtan 80 Euro nakit parayı, A.K’ye ait ikametgâhtan muhtelif kol saatleri ve ziynet eşyalarını ve Çatalköy’de, Ş.D.’ye ait ikametgâhtan ise bir adet kol saati ve muhtelif ziynet eşyaların sirkat edildiğini aktardı. Tüm zanlıların kaçak yollardan güneye gidip geldiklerini de kaydeden polis, ayrıca S.Y., O.A., U.B., ve Z.Y., ülkede kaçak ikamet ettiklerini de söyledi.

Polis, zanlıların tasarufunda nereden geldiği ve sahibi belli olmayan 8 bin 500 TL değerinde eşya bulunduğunu da belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, dört zanlının TC, N.D.’nin KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlıların 45 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.