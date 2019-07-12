45 gün cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da kendisinden ayrılan eski nişanlısını aracı ile kaçırarak şiddet uygulayan zanlı B.D tutuklanmasının ardından dün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Erkan Çelik olayla ilgili bulguları aktardı. Çelik huzurda bulunan zanlı B.K’nin 7 Temmuz 2019 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Lefkoşa’da meydana gelen zorla insan kaçırma, şiddet tehdidi, kasti hasar, ciddi darp ve sirkat suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis Mağusa’da sakin B.K Lefkoşa da bulunan Fuar Alanı önünde kendisinden ayrıldığı nişanlısı müşteki H.E.K’nin kendisi ile barışmadığı gerekçesi ile buluşup kullanımında bulunan LP 605 plakalı araca zorla bindirip adı edileni zorla kaçırdığını söyledi. Polis zanlının daha sonra Dikmen istikametine doğru ilerledikleri sırada sol eli ile müştekinin başına ve yüzüne defalarca vurup ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi. Polis zanlının akabinde adı edilene hitaben "başkasıyla olmayasın diye seni öldürecem" dedikten sonra, Bağazköy bölgesinde arabadan inip kaçmaya çalışan müştekinin giymekte olduğu tulumu çekip yırtmak suretiyle kasti hasara uğrattığını belirtti.

Polis memuru Erkan Çelik müştekinin yarı çıplak vaziyette zanlının elinden kurtulmuş olup anayola çıkarak otostop çekip Boğaz Karakoluna gitmeyi başardığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmada zanlının müştekiyi rızası dışında kaçırdığı esnada Dikmen köyü içerisinde bir trafik kazası yapmış olup kaza mahallinden ayrıldığının da tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının söz konusu müştekiye ait aracı Mağusa’da bırakıp kaçtığını ve daha sonra Mağusa bölgesinde zanlının tespit edilerek yakalandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma süresi içerisinde zanlının müştekinin cep telefonunu da sirkat ettiğinin ortaya çıktığını ve bu nedenle aleyhine sirkat suçunda da dava getirildiğini belirtti. Polis zanlı aleyhine yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve benzer suçlardan sabıkası olduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile sabıkasını da göz önüne alarak 45 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.