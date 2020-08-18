45 gün cezaevine gitti

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı F.D., bugün teminat talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Derviş Özdevim, olguları aktardı.

Polis, zanlı F.D.’nin 12 Ağustos 2020 tarihinde zanlının tasarrufunda yarım gram ağırlığında sentetic cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile tütünle karışık sarma sigara bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeyi 11 Ağustos’ta aranan bir şahıstan iki gram aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Yargıç Temay Sağer, zanlının 45günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde kalmasına emir verdi.