44 yıllık hizmete teşekkür

Ercan Havaalanı’na ilk uçağın inişinin 44. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

"Dünden Bugüne Hava Trafik Kontrol (Şubat 1975 – Şubat 2019)” adı altında düzenlenen etkinlikte; Ercan'a 3 Şubat 1975’te Türkiye'nin Samsun ilinden yapılan ilk seferin ardından geçen 44 yıldan bugüne kadar hizmet veren tüm çalışanlar anıldı ve teşekkür edildi.

Etkinlikte merkezin ilk çalışanlarına, hizmetlerinden ötürü teşekkür plaketi de verildi.

Ercan Sivil Havacılık Yönetim Merkezi’nde yer alan etkinliğe, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, ana muhalefet UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Meclis Başkanı Yardımcısı Zorlu Töre, eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer, milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileri, belediye başkanları, devlet üst düzey yetkilileri ve eski çalışanlar katıldı.

KAPTAN: “ERCAN ORTA DOĞU’NUN EN MÜKEMMEL SİSTEMİYLE YÖNETİLİYOR”

Etkinlikte konuşan Hava Trafik Şube Amiri Ahmet Kaptan, bu etkinliğin bir ekip ruhu içinde hep beraber organize edildiğini belirterek, katılan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ercan'a ilk uçağın indiği dönemi ve o günlerde duyulan heyecanı dile getiren Kaptan, Ercan'da o günden bu güne gelinen aşamanın inkar edilemeyeceğini vurguladı.

Ercan'ın "Orta Doğu’nun en mükemmel sistemiyle yönetildiğini" söyleyen Kaptan, uçaklara emniyetli düzenli ve hızlı bir hizmet vermek için bu görevi övünerek çok iyi yaptıklarını söyledi.

"Biz burayı büyüklerimizden kazasız belasız aldık, biz de gelecek nesle öyle aktaracağız" diyen Kaptan, merkezde görev yapan geçmiş ve şimdiki personeli tebrik etti, personel eksikliği ve hizmet içi eğitim gibi iki temel sorunun çözülmesini istedi.

SOFİ: “GÜVENLİ, DÜZENLİ, SÜRATLİ HİZMET”

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa de, Ercan'da uçaklara güvenli, düzenli ve hızlı hizmet vermek amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı, katılan herkese teşekkür etti.

ATAKAN: “ERCAN’DA CİDDİ BAŞARI ÖYKÜSÜ VE TAKIM ÇALIŞMASI VAR

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da, Ercan Havalimanı’nda geri kalan 44 yıllık süreçte çok ciddi bir başarı öyküsünün ve takım çalışmasının olduğunu vurguladı.

Ercan'a uçuşların Samsun- Ercan seferiyle başladığını ifade eden Atakan, o günden bu güne birçok gelişme sağlandığını, şimdi de yeni terminal ve pist çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Ercan'da bu noktaya gelmenin çalışanların omuzlarında yükselen bir zafer olduğunu ifade eden Tolga Atakan, bu süreçte Ercan'a iniş kalkış yapan ve KKTC hava sahasını kullanan uçaklara hizmet verirken omuzlarında ciddi yük çeken Sivil Havacılık personeline de teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sinevizyon gösterisi yapıldı ve plaketler verildi.