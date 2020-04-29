436 Polise test yapıldı
Sağlık Bakanlığı'na bağlı tarama ekibi tarafından, tüm İlçe Polis Müdürlüklerinde aktif görev yapan toplam 436 personele, Covid-19 hızlı antikor kart testi yapıldı.
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Sağlık Bakanlığı'na bağlı tarama ekibi tarafından, tüm İlçe Polis Müdürlüklerinde aktif görev yapan toplam 436 personele, Covid-19 hızlı antikor kart testi yapıldı.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre ilerleyen günlerde imkanlar dahilinde aktif görev yapan diğer personele de test yapılması planlanıyor.
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