“435 kişiyi mülakata çağırdınız, hal hatır sordunuz!”

Meclis Genel Kurulu’nun üçüncü olağanüstü birleşimini gerçekleştirdiği bugünkü gündeminde, “Yayın Yüksek Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” var.

Yayın Yüksek Kurulu Bütçesi’nde söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, uyduya çıkmanın, ‘Bir ülkenin sesinin dünyaya duyurması’ anlamına gelse de, bizim ülkemizde uyduya çıkılmazsa ‘kendi ülkemizde de’ sesimizin duyulamayacağına işaret etti.

Ülkemizde yayın yapan yayın kuruluşlarının ‘Türk Hukuku’na uymak zorunluluğuna değinen Erhürman, ilk fırsatta kendi yayın platformumuzu kurmaktan başka şans olmadığını da vurguladı.

Özel sektör çalışanlarının sorunlarına çare üretilmesinin önemine işaret eden Erhürman, insanlara ‘kamuda olmadığız sürece devlet size sahip çıkmaz’ mesajı verildiğini belirtti.

Turizm sektöründe çalışanların büyük çoğunun yabancı olduğuna işaret eden Erhürman, bu dönemde, bu sektörde çalışanlara güvence verilmediği için insanların kamuya yönelmesinin de sürdüğünün altını çizdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde münhal açıldığına değinen Tufan Erhürman, 15-18 kişi için münhal duyurusu yapıldığını, yazılı sınavın kaldırıldığını, ‘sadece mülakat’ yapıldığı ve insanlara sadece ‘hal hatır’ sorulduğunu açıkladı.

435 kişinin girdiği bu sınavda Anayasa, Vakıflar Mevzuatı sorulacağını söyleymesine karşın sadece ‘hal hatır’ sorulduğuna vurgu yapan Erhürman, sorulduğunda da ‘içeridekileri geçicileri alacaktık’ açıklaması yapıldığını açıkladı, “Bu insanlarla dalga mı geçiyorsunuz?” diye sordu.

“Zam yapmamak için Tüzüğü bile değiştirdik”

Ülkenin pandeminin ilk ayında Yasa Gücünde Kararnamelerle yönetilmesini eleştirmemelerine karşın bu durumunda halen sürdüğüne işaret eden Erhürman, Bu Kararnameler’in halen Meclis’e getirilmemesine de tepki gösterdi.

Benzin zammına ilişkin de konuşan Erhürman, 4’lü hükümet döneminde petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurları nedeniyle defalarca akaryakıta zam yapıldığını ancak, daha fazla zam yapılmaması için ilgili Tüzüğün dahi değiştirildiğini ve Fiyat İstikrar Fonu’nun düşürüldüğünü hatırlattı.

Bu dönemde petrol fiyatlarını düştüğüne işaret eden Erhürman, bu dönemde zam ihtiyacı olmadığına vurgu yaptı.

Şu anki Fiyat İstikrar Fonu’nun 4’lü Hükümet’in bittiği günlere oranla çok daha yüksek olduğuna işaret eden Erhürman, “Bizim dönemimizde bu kürsülerden bilmesine rağmen kükrerdi Sayın Başbakan. Kötü anlamında siyaseti yapan arkadaşlar şimdi Fiyat İstikrar Fonu’nu yükselttikçe yükseltti” dedi.

Erhürman, “Zam dediğiniz şey aldığını vergidir. Nasıl zam yapmadığınızı söylersiniz, rakamlar ortada” şeklinde konuştu.

Öğretmen alımlarına da değinen CTP Genel Başkanı Erhürman, Eğitim Bakanlığı’nın KHK’ya başvuru yaptığını ama seçim yasakları gireceği gerekçesi ‘Geçici öğretmen alımı’ anomalisine gidilebileceğine işaret etti, “Bunun takipçisiyiz, sakın ha bunu yapmayın” dedi.

“Felaket bir şakasınız”

Epidemiyolojik raporun halen tartışılmasını da eleştiren Erhürman, “Sayın Pilli geçen hafta bugün sunulacağını söylemişti, hani rapor nerde? Bu devletin itibarı açısından kabul edilebilir bir şey değil. Bu kaçıncı?” dedi.

Erhürman, ‘Kötü bir şaka gibi, felaket bir şakasınız” dedi.

Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın tekrar ertelenmesinin gündeme olduğu bilgisini de paylaşan Erhürman, 15 Temmuz son olmasına karşın halen ne yapılacağının bilinmemesini eleştirdi.

“Bağımsız soruşturmacı atanmalı”

Mültecilere ilişkin de konuşan CTP Genel Başkanı Erhürman, Polis Genel Müdürlüğü’nün bu konudaki 2 farklı açıklamasına işaret etti, “Bir kere bu olacak şey değil. Sayın Başbakan bu konuda neden konuşmuyorsunuz. İki insan yaralanıyor. Bu herhalde hiçbirimizin keyifle izlediği bir şey değil. Neden Başbakan bu konu ile ilgili açıklama yapmıyor” dedi.

Hem mültecilere açılan ateş, hem de basına yansıyan polis şiddeti iddialarına ilişkin ‘bağımsız soruşturmacı’ atanması gerekliliğine vurgu yapan Erhürman, hiç vakit kaybedilmemesi gerektiğinin de altını çizdi.

Özel Jet Sakandalı’na ilişkin de polisin raporunu beklendiği sırada, UBP Milletvekilleri’nin de ‘bu bir tek bakanın meselesi değildir, en az 5 bakan sorumludur’ dediğine işaret eden Erhürman, “Teşkilata saygımızdan biz beklerken, siz üstüne tüy dikiyorsunuz. Bir an evvel bu rapor gelmeli” dedi.

“Bu memlekette adaletsiz kamu ve desteksiz, güvencesiz özel ateşini alevlendiriyorsunuz” diyen CTP Genel Başkanı Erhürman, ‘pandemi var’ diye yapılanların arşı alayı aştığına vurgu yaptı, ‘Ha duvara konuştuk, ha size konuştuk” dedi.