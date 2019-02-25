435 bağ ayrelli ile yakalandılar

Kermiya geçiş noktasından güneye geçiş yapan bir araçta kaçak ayrelli ele geçirildi.

İn cyprus haber sitesine göre, KKTC plakalı araçla Ay Demet geçiş noktasından güneye geçmeye çalışan Kıbrıslı Türk çiftin arabasının çeşitli bölümlerinde gizlenmiş 435 bağ ayrelli bulundu.

Mahkemeye çıkarılan ve ismi açıklanmayan çiftin, 400 Euro para cezası ile birlikte el konulan arabalarını geri almak için 200 Euro ödemek durumunda kaldığı bildirildi.

Kaçak ayrelliler ise Gümrük Dairesi’ne kaldı.