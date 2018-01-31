430 gram ithal ederken yakalandılar…

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri önceki gece aldıkları ihbar doğrultusunda KKTC’ye ithal edilmek istenen yaklaşık 430 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirdi. Konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye ithal etmeye çalışan A.M, Ş.P ve C.K isimli 3 genç ise tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamalarıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Manga, Palaz ve Kaya aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Arabada bulundu…

Meselenin tahkikat memuru Hüseyin Özdesoy, 29 Ocak tarihinde saat 22:00’de Beyarmudu Kara Giriş Kapısında zanlı Ş.P’ın kullanımında bulunan ve zanlı A.M ile C.K’nın da yolcu olarak bulunduğu aracın KKTC’ye giriş yapmak istediği sırada durdurularak arandığını belirtti. Araçta yapılan aramada arka koltukta bulunan çanta içerisinde muhafaza edilmiş poşet içerisinde yaklaşık 400 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yine ayni poşetin üzerine bağlı vaziyette bulunan naylon poşet içerisinde yaklaşık 30 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıklayan Özdesoy, zanlıların tutuklandığını belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Özdesoy, zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

3’er gün tutuklu kalacaklar…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlıların tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.