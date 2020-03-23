43 kişiye test ve karantina

Ülkede ilk coronavirüsün görüldüğü İngiltere’den gelen ve hastalığa yakalanan Kıbrıslı Türk karı kocanın meslek grubu ve çevresinden 43 kişiye test yapıldı, kişiler Girne’de bir otelde karantinaya alındı.

Coronavirüsün KKTC vatandaşlarında da görülmeye başlamasıyla bulaşın artmasından endişe edildiği ifade edilirken, bu yönde birçok tedbir alınmaya çalışılıyor.

Bazı kişilerin Sağlık Bakanlığı çağrısına uymayarak, test yaptırmayı ve karantinaya girmeyi kabul etmedikleri de iddia edilirken, bu kişilerin polis zoruyla teste tabi tutulacakları öğrenildi. Kimileri ise "Geçen hafta biz test talep ettik ancak bakanlık bize 'ateşiniz çıkmadıysa teste gerek yok' diye yanıt verdi." diye konuştu.