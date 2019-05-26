"4204 Kıbrıslı Türk oy kullandı"

15.40

SEÇİM KURULU: Seçmen Kütüklerine Kayıtlı Tüm Seçmenlerden yaklaşık olarak %29’u oy kullandı

Kıbrıs Cumhuriyeti Seçim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; "verilen bir saatlik aranın ardından, oy verme işlemi saat tam 13.00’de yeniden başlayıp asayiş ve sükûnet içinde devam ediyor"... Oy verme işleminin devam etmesiyle saat 15.00’e kadar ada genelinde seçim kütüklerine kayıtlı olan tüm seçmenlerin %29’unun oy kullanmış olması tahmin ediliyor.

Daha önceki seçimlerde oy kullanma oranı ve seçim sayımına göre elde edilen yüzdelik oranı şu şekildedir:

Avrupa Parlamentosu Seçimleri 2019 Avrupa Parlamentosu Seçimleri 2014 Milletvekili Seçimleri2016 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2018 Lefkoşa: %34 33% 46% 53% Limasol: %30 29% 47% 48% Mağusa: %31 27% 45% 50% Larnaka: %32 31% 45% 50% Baf: %31 30% 49% 53% Yurtdışı: %38 32% 39% 40% Kıbrıslıtürkler için Özel Seçim Merkezleri: %5,2 2,25% –––– –––– Toplam: %29 28% 46% 51%

Kıbrıslıtürkler için Özel Seçim Merkezleri dışında, bir önceki 2014 Avrupa Parlamentosu Seçimlerine aynı saatlerde %31 olan katılım oranına nazaran, bu seçimlerdeki katılım oranın %32 olduğu belirtiliyor.

Seçim Kurulu Başkanı: "Kıbrıslıtürkler’in bu Avrupa Parlamentosu Seçimlerine katılımıyla ilgili olarak şunları belirtmek istiyorum:

Şimdiye kadar, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan ve özel seçmen kütüklerine kayıtlı olan toplam 80.862 seçmenden şimdiye kadar 4204 Kıbrıslıtürk seçme hakkını kullanmıştır.

Bu seçimlerin, yalnızca Kıbrıs Cumhuriyeti için değil, tüm Avrupa Birliği için bir kez daha öneminin altını çizmek istiyorum.

Genel Seçim Kurulu Başkanı olarak, vatandaşları bir kez daha oy kullanmaya davet etmeyi bir borç bilirim.

Vatandaşlarımızın kitleler halinde sandıklara giderek seçme hakkını kullanacaklarını umut ederim. Sandıkların normal olarak saat 18.00’de kapanacağını hatırlatırım.



14.30

Kıbrıs Cumhuriyeti Genel Seçim Kurulu Başkanı Kipros Kiprianu, verilen kısa öğle arasının ardından oylama işleminin normal olarak saat 13.00’de yeniden başladığını açıkladı.

Sabah, her şeyin ciddi herhangi bir sorun olmadan tam bir asayiş içinde gerçekleştiğini söyledi.

“Sandıklar saat 6’da kapanacak. Seçim merkezi dışındaki seçmen akışı söz konusu olması halinde, seçim merkezi başkanının oy kullanma süresini uzatma yetkisi vardır.



Süreç şimdiye kadar nasıl işlemişse öğlen sonra da ayni şekilde işleyecektir. Benim ricam herkesin seçim yasasına uygun davranarak sürecin medeni bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olmasıdır.”



Genel Seçim Kurulu Başkanı, seçim yasasının çiğnenip çiğnenmediğine dair bilgisi olup olmadığını soran bir gazetecinin sorusuna “Bu yönde edindiğimiz bazı bilgileri gerek biz gerekse Kişisel Verileri Koruma Kurumu incelemektedir” şeklinde yanıt verdi. “Şimdiye kadar ciddi bir şey kaydedilmedi fakat daha önce de dile getirdim gibi, seçim yasasını koruyarak tüm seçim süreçlerimiz sergilediğimiz seviyemizi korumalıyız”.

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Avrupa Parlamentosu’ndaki 6 sandalye dolduracak milletvekilini belirlemek için Kıbrıs’ın güneyinde yapılan seçimlere saat 12.00 itibariyle katılımın yüzde 19 olduğu açıklandı.

Seçimlerde, öğle arasına kadar 119 bin Kıbrıslı Rum ile 2 bin 777 Kıbrıslı Türk’ün oy kullandığı bildirildi.

2014’te yapılan AP seçimlerinde ise 12.00 itibariyle genel katılım oranı yüzde 18; Kıbrıslı Türklerin katılım oranı ise yüzde 1.35 olmuştu.

Kıbrıslı Türklerin bugünkü seçimlerde saat 12.00 itibariyle katılım oranı ise yüzde 3.3 olduğu belirtildi.

Kıbrıs Rum haber kaynaklarına göre, 12.00-13.00 saatleri arasında ara verilen oy verme işlemi 13.00’de başlayıp, 18.00’e kadar devam edecek.

SAAT 12.00

Saat 12.00 itibariyle katılım oranı yüzde 19

Anastasiadis “Kıbrıslı Türklerin sürecine katılımında artış olmasından memnunuz”

Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Türklerin bugünkü seçim sürecine katılımında artış olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anastasiadis, Kıbrıslı Türklerin katılımının, Avrupa Birliği’nin değerleri ve dayanışmasıyla Ada’nın yeniden birleşmesine yardımcı olabileceği mesajını gönderdiğini ifade etti.

SAAT 11.20

Kıbrıs Cumhuriyeti Genel Seçim Kurulu Başkanı Kipros Kiprianu, Avrupa Parlamentosu üyelerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen oy verme işleminin tüm seçim merkezlerinde normal seyrinde devam ettiğini duyurdu.

Kiprianu "Oy verme işlemi asayiş ve sükûnet içinde gerçekleşmektedir" dedi.

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[YENİDÜZEN'den Devrim Demir izliyor]

Kıbrıs’tan, Avrupa Parlamentosu’nda yer alacak 6 kişinin belirleneceği seçim bugün yapılıyor. Seçimde toplam 549 bin 11 seçmen, aralarında Kıbrıslı Türklerin de bulunduğu 72 aday arasından, 5 yıllığına Brüksel’e gidecek 6 kişiyi belirleyecek. Bugünkü seçimde oy kullanabilecek 549 bin 11 seçmenden 81 bin 611’inin Kıbrıslı Türk, 10 bin 558’inin Avrupa vatandaşı olduğu açıklandı.

Seçim için güneyde yaklaşık 1050, geçiş noktaları yakınlarında 50, Yunanistan, İngiltere ve Berlin’de 21 seçim merkezi kurulacak. Tüm gün, sandık görevlisi, Polis, Enformasyon Dairesi personeli dahil toplam 7 bin kişi görev yapacak.

Oy verme işlemi sandıkların açıldığı saat 07.00’de başladı. 12.00-13.00 arasında bir saatlik ara verilecek oy verme işlemi, sandıkların kapanış saati olan 18.00’de son bulacak. AB’nin bütün üye ülkelerdeki sandıkların kapanmasını gerekçe göstererek, sandıkların açılacak, oyların sayılacak olmasına rağmen seçim sonuçlarının gece yarısından önce açıklanmaması talimatına Kıbrıs’ta da uyulacak.

KIZILYÜREK VE KYPRİANU OYUNU KULLANDI

ΑΚΕL Genel Sekreteri Andros ve AKEL adayı Niyazi Kızılyürek oyunu kullandı. AKEL Genel Sekreteri Kyprianu tüm Kıbrıslıları oy vermeye çağırdı, AP'nin "Kıbrıslıları için de karar ürettiğini" söyledi.

Kızılyürek'in oyunu kullanmasının ardından yaptığı açıklama:

"Bugün güzel bir gün olacak diye düşünüyorum. Kıbrıs için ve Avrupa için en iyisini diliyorum. Yurttaşların bu sürece katılmaları çok anlamlıdır. Memleketimiz Kıbrıs için ve Avrupa Birliği için herkese hayırlı olsun"

GÖREVLİLER YARDIMCI

Seçimlerde oy verecek Kıbrıslı Türklere yardım etmek için görevliler de çalışıyor. Tamamen gönüllülük esasına göre oy vereceklere oy verme merkezlerini ve oy kullanırken yapılacakları anlatan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum "görevliler" birçok barikatta bulunuyor.

DİSİ (Demokratik Seferberlik Partisi) Başkanı Averof Neofitu da oyunu kullandı

Yesemim Hareketi'nden aday olan Şener Levent de oyunu kullandı. Levent oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada günün "tarihi" olduğunu söyledi.

Adaylar

AP milletvekilliği için aday olanların partilere göre isimleri ise şöyle:

AP’deki sandalye için DİSİ’den Georgia Konstantinu-Panayotu, Panayotis Sendonas, Eleni Stavru, Nikos Tornaridis, Lukas Furlas ve Lefteris Hristoforu,

AKEL-Sol-Yeni Güçler’den Athos Yeorgiu, Yorgos Yeorgiu, Niyazi Kızılyürek, Yorgos Kukumas, Marina Nikolau ve Neoklis Silikiotis,

DİKO’dan Aristos Vasiliadis, Elenis Theoharus, Zaharias Kulias, Kostas Mavridis, Marinos Muşiotis ve Katerina Hristofidu,

EDEK’ten Diomidis Diomidus, Hristos Yakovu, Nataşa Yoannu, İlias Mirianthus, Thea Nikolau ve Dimitris Papadakis,

İttifak-Ekologlar’dan Andreas Themistokleus, Haralambos Tehopemptu, Efi Ksanthu, Maria Pastella, Aleksia Sakadaki ve Doros Hristodulidis,

ELAM’dan Marios Vasiliu, Yeadis Yeadi, Maria İerodiakonu, Yorgos Nikolau, Yorgos Solomonidis ve Panayotis Tofinis,

DİPA’dan (Demokratik Cephe) Eleftherios Dimitriu, Vakis Yakovu, Mihalis Yoannu, Yannos Lakkotripis, Marinos Kleanthus ve Antigoni Papadopulo,

Yasemin Hareketi’nden İbrahim Aziz, Öz Karahan, Leyla Kıralp, Şener Levent, Zeki Beşiktepeli ve Faize Özdemirciler,

Hayvan Partisi’nden Angelina Agathangelu, Avraam Themistokleus, Kiriakos Metcidi ve Neofitos Neofitu,

Vatansever Parti’den Hriselpida Kamma, Nikos Hikmonos, Nikolas Peratikos, Hristos Rotsas ve Kostas Haralambus,

Milliyetçi Kurtuluş Hareketi’nden Maria Kalogeri, Hristakis Kapiliotis, Andonis Pieridis, Lukas Stavru ve Mihail Hristodulu,

Adalet Mücadelecileri Örgütü’nden Mihalis Mina Leoni Paraskevaidu,

Kıbrıs Türk Sosyalist Partisi’nden Mehmet Birinci ve Kazım Halit,

Bağımsızlar: Mihalis Paraskeva, Hrisanthos Mardapitta ve Haris Aristidu.

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21 ülke AP seçimleri için sandık başında

Avrupa Birliği (AB) genelinde bugün 21 üye ülke, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için sandık başına gidiyor.

Birçok üye ülkede oy verme işlemleri yerel saatlerle 08.00'de başlayıp 16.00'da sona erecek. Resmi olmayan seçim sonuçlarının bu akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

23 Mayıs'ta İngiltere ve Hollanda'da, 24 Mayıs'ta Çekya ve İrlanda'da ve 25 Mayıs'ta Slovakya, Malta ve Letonya'da başlayan AP seçimleri için oy verme süreci, bugün Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs , Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya ve Yunanistan'da vatandaşların sandık başına gitmesiyle son bulacak.

Üye ülkelerin ulusal hukuk kurallarına göre düzenlenen seçimlere, Avusturya ve Malta'da 16 yaşını dolduranlar katılabiliyor. Diğer 26 ülkede ise seçimlere katılım yaşı 18 olarak belirlenmiş durumda. Ulusal hukuk kurallarına göre Belçika, Yunanistan, Bulgaristan, Lüksemburg ve Kıbrıs, AP seçimlerine katılımı zorunlu tutuyor.

Belçika'da federal ve bölge seçimleri

Belçika'da AP seçimlerinin yanı sıra 5 yılda bir düzenlenen federal ve bölgesel parlamento seçimleri, 18 yaşını doldurmuş 8 milyon civarında seçmenin katılımıyla bugün yapılıyor.

İki kanatlı Belçika Federal Parlamentosu, Temsilciler Meclisi ve Senatodan oluşuyor. Federal düzeydeki seçimlerde 150 üyeli Temsilciler Meclisi üyeleri belirlenecek. Seçimlere federal ve bölgesel düzeyde 30 civarında Türk aday katılıyor.

Yunanistan ve İspanya'da yerel seçimler

Yunanistan’da da halk bugün AP seçimlerinin yanı sıra yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başında olacak.

Toplam 13 eyalet ve 325 belediye başkanının belirleneceği seçimler iki turda düzenlenecek. Bugün en çok oyu alan iki aday 2 Haziran’da tekrar yarışacak. Yarışı önde bitiren belediye başkanı adayları ise 1 Eylül’de 5 yıl sürecek görevlerini devralacak.

9 milyonun üzerinde seçmen 39 bin sandıkta oylarını kullanarak eyalet ve belediye başkanlıkları için yarışacak 7 bin 668 aday arasından seçim yapacak. Seçmenler ayrıca il meclislerini ve mahalli kurulları da belirleyecek.

Türk azınlığın yoğun yaşadığı Gümülcine ve İskeçe illerinde 3 Türk belediye başkanı seçilmesi bekleniyor.

İspanya'da ise ülkedeki 17 özerk yönetim parlamentosundan 12'sinde (Aragon, Asturias, Balear Adaları, Kanarya Adaları, Cantabria, Castilla y Leon, Castilla La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, Rioja) ve toplam 8 bin 131 belediyede yerel seçimler yapılıyor.

Almanya'da eyalet seçimi

Almanya'da Bremen'de ise eyalet meclisi seçimleri yapılıyor. Kamuoyu anketleri, eyalet seçimlerinde iktidarda bulunan Sosyal Demokrat Partinin oylarının düşeceğini gösteriyor.

Bremen eyalet seçimlerinde Türk kökenli adaylar da meclis üyesi olmak için yarışıyorlar.

Romanya'da referandum

AP seçimleri ile aynı gün Romanya'da da referandum düzenleniyor. Referandumda Romanya halkına, "Yolsuzluk suçu işleyenlere af getirilsin mi? Hükümet acil kararname ile yolsuzluk suçu işleyenleri affetsin mi?" soruları yöneltiliyor.

AP seçimleri

AP seçimlerine yaklaşık 400 milyon AB vatandaşının katılma hakkı bulunuyor. Dünya genelinde Hindistan'dan sonra en fazla seçmenin katıldığı demokratik seçimler olarak tanımlanan AP seçimlerinde bu yıl 8 siyasi grup yarışıyor. Seçimlerde adaylar AP'deki 751 sandalye için yarışıyor.

Her 5 yılda bir yapılan seçimlere 2014'te katılım yüzde 42 civarında kalmıştı.

AB vatandaşları 23 Mayıs'tan bu yana İngiltere, Hollanda, Çekya, İrlanda, Slovakya, Malta ve Letonya'da sandık başına gitti.

Birliğin yasama organı olan AP, AB Konseyi ile birliğin yasalarını kabul ediyor ve bütçesini onaylıyor.