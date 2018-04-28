42 yılda trafiğe 1920 CAN

Trafik yılladır binlerce kişinin canına mal oluyor, yollarda kaybedilen yaşamların sayısındaki artış bir türlü önlenemiyor...

Ne yapılan uyarılar, ne de yaşanan kazalar, trafikteki acı bilançoyu değiştirdi: 1975 yılından bugüne dek 1920 can yollarda yaşamını yitirdi…

Didem MENTEŞ

Ülkenin kanayan yarası ölümlü trafik kazalarında 43 senede 1920 kişi yollarda can verdi.

Trafik, yılladır ülkemizde onlarca kişinin canına mal olmaya devam ederken, yollarda kaybedilen yaşamların sayısındaki artış da bir türlü önlenemedi.

Ölümlü trafik kazarlının sayılarında önceki yıllara göre düşüş olmaması, yeterince alınmayan tedbirler ve gösterilmeyen duyarlılığın da resmi oldu.

Ne yapılan uyarılar, ne de yaşanan kazalar trafikteki acı bilançoyu değiştirdi.

YENİDÜZEN, 1975 yılından bugüne dek trafikte can verenlerin rakamlarını araştırdı.

1920 kişinin hayatını kaybettiği ölümlü trafik kazaları en fazla 2004 yılında meydana geldi. 2004’de 76 kişi yollarda yaşamını yitirdi. 43 yıl boyunca trafik kazalarında yaşanan ölümler ne yazık ki 20’li rakamların altına inemedi.

2018’in başlarında 10 can!

Kıbrıs’ın kuzeyinde 2018 yılının ilk 4 ayında 10 kişi hayatını kaybetti. Ölümlü kazaların 5’i Ocak ayında, 1’i Şubat ayında, 2’si Mart, 2’si de Nisan aylarında yaşandı.

2018 yılının ilk ölümlü kazası, yeni yılın ilk günü meydana geldi. Çeşitli bölgelerde meydana gelen kazalarda; June Knight, Aziz Türksever, Yazgeldi Rahmanov, Bedri Gümüş, Ahmet Altındağlı, Tolga Özkıraç, yaşındaki Oğuzhan Dayan, Adnan Konugus, Çağlar Mintaş ve son olarak Hasan Maraşlı yaşamını yitirdi.

43 yılda en fazla ölüm 2014’de

1975’ten yılından bu yana meydana gelen ölümlü kazalarda 1920 kişi can verdi. Geçen 42 yılda en fazla ölümlü trafik kazası 2004 yılında meydana geldi. 2004’de 76 kişi yollarda yaşamını yitirdi.

En az ölümün ise 2012 yılında yaşandığı resmi kayıtlara geçti. 2012’de trafikteki kazalarında ölenlerin sayısı 29’a kadar düşmüştü. 43 yıl boyunca trafik kazalarında yaşanan ölümler ne yazık ki 20’li rakamların altına inemedi.

Yıllara göre ölümlü trafik kazaları!

1975 yılından bugüne kadar olan ölümlü trafik kazalarının dağılımı ise şöyle : “ 1975’te 54, 1976’da 64, 1977’de 50, 1978’de 42, 1979’da 32, 1980’de 28, 1981’de 36,1982’de 31, 1983’de 31, 1984’te 32,1985’te 36, 1986’da 44, 1987’de 51, 1988’de 58, 1989’da 46, 1990’da 58, 1991’de 40, 1992’de 62, 1993’de 43, 1994’te 28, 1995’te 61, 1996’da 32, 1997’de 43, 1998’de 38, 1999’da 49, 2000’de 53, 2001’de 60, 2002’de 41, 2003’te 53, 2004’te 76, 2005’te 64, 2006’da 48, 2007’da 47, 2008’de 48, 2009’da 44, 2010’da 42, 2011’de 42, 2012’de 24, 2013’te 49, 2014’te 29, 2015’te 28,2016’da 36, 2017’de 37…”

Kıbrıs’ın kuzeyinde 2018 yılının ilk 4 ayında 10 kişi hayatını kaybetti. Ölümlü kazaların 5’i Ocak ayında, 1’i Şubat ayında, 2’si Mart, 2’si de Nisan aylarında yaşandı. Polis raporlarına yansıyan verilere göre ölümlü trafik kazalarının büyük çoğunluğunu ‘aşırı sürat’ oluşturdu…

En fazla ihlal; aşırı sürat!

Polis raporlarına yansıyan verilere göre ölümlü trafik kazalarının büyük çoğunluğu ‘aşırı sürat’ oluşturdu. En fazla trafik ihlalleri şöyle: ‘Belirlenen hız sınırını aşma’, ‘sürüş esnasında cep telefonu kullanmak’, ‘Araç kullanırken emniyet kemeri takmamak’, ‘Seyir halinde araç sürücülerin trafik levha ve işaretlerine riayet etmemesi’, ‘Çift sarı çizgi veya kaldırıma park etmek’, ‘Seyrüsefersiz araç kullanmak’, ‘Dikkatsiz sürüş’, ‘Yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullanmak’, ‘Sigortasız araç kullanmak’, ‘Hitam bulmuş ehliyeti ile araç kullanmak’, ‘KKTC’den sürüş ehliyetsiz araç kullanmak’, ‘işletme iznine aykırı hareket etmek’, ‘Seyir esnasında sürüş ehliyetini beraberinde taşımama’, ‘Kırmızı ışık ihlali’, ‘Sürüş ehliyetsiz araç kullanmak’.