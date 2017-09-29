42 YIL SONRA İLK KEZ!

Yeni uygulamaya göre, BM Barış Gücü aracılığıyla Kıbrıslı Rum ve Maronitlere çeşitli günlük tüketim malzemelerinin gönderilmeye devam edilmesi halinde gümrük işlemi yapılacak

Ayşe GÜLER

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan yaklaşık 300 Kıbrıslı Rum ve Maronitlere , Birleşmiş Milletler Barış Gücü aracılığıyla yapılan çeşitli günlük tüketim malzemeleri ile ilgili ‘yeni süreç’ 1 Ekim’de başlayacak.

Dışişleri Bakanlığı, bu tarihten itibaren ‘Kıbrıslı Rum ve Maronitler’in ihtiyaç duymadıkları malzemeleri Kıbrıslı Türklere sattıkları’ gerekçesiyle söz konusu mallara GÜMRÜK UYGULAMASI başlatacak.

Yeni süreçle birlikte 1975’ten bugüne kadar yürürlükte olan uyguluma da rafa kalkacak.

Kıbrıs’ın güneyinde BM kamyonlarına yüklenen erzakların Kıbrıslı Rumlar ve Maronitler tarafından marketlerde satıldığına ya da akrabalarına verildiğine dair ellerinde belge olduğunu söyledi.

1 Ekim’den sonra erzak gönderilmeye devam edilmesi halinde gümrük işlemi yapacaklarını kaydeden Lakadamyalı, bu süreçte gerçekten yardıma ihtiyacı olanların da ilgili kurumlar tarafından tespit edileceğini aktardı.

Öte yandan Maronitlerin ve Kıbrıslı Rumların yaşadığı Dipkarpaz’da, Belediye Başkanı Suphi Coşkun, iddiaları reddederek, “Suçlamalar kesinlikle asılsız, doğru değil. Ertuğruloğlu’nun iddiası varsa, gelsin ispatlasın” dedi.

Yardımlar her Çarşamba…

42 yıldır devam eden yaklaşık 300 Kıbrıslı Rum ve Maronitlere yapılan yardımlar, BM kamyonlarıyla köy meydanında her Çarşamba dağıtılıyor.

İsim bazında çıkan listeye göre yardımlar aileler tarafından alınıyor.

Aksama olması halinde, yardım dağıtımı Perşembe günü gerçekleştiriliyor.

LAKADAMYALI: “YARDIMA İHTİYACI OLANLAR TESPİT EDİLECEK”… Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, Kıbrıslı Rumlar ve Maronitlere gönderilen erzakların marketlerde satıldığına ya da akrabalarına verildiğine dair ellerinde belge olduğunu söyledi, bu süreçte gerçekten yardıma ihtiyacı olanların da ilgili kurumlar tarafından tespit edileceğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı:

“Erzaklar marketlerde satılıyor, akrabalara veriliyor”

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Kıbrıslı Rumlar ve Maronitlere gönderilen erzakların marketlerde satıldığına ya da akrabalarına verildiğine dair ellerinde bilgi ve belge olduğunu söyledi.

Yaklaşık 300 civarında kişiye BM aracılığıyla yardım yapıldığını ifade eden Lakadamyalı, 1 Ekim’den sonra erzak gönderilmeye devam edilmesi halinde gümrük işlemi yapacaklarını kaydetti.

Lakadamyalı, bu süreçte gerçekten yardıma ihtiyacı olanların da ilgili kurumlar tarafından tespit edileceğini belirtti.

“BM kamyonlarıyla köy meydanında dağıtılıyor”

Lakadamyalı, Kıbrıs’ın güneyinde BM kamyonlarına yüklenen yardımların köy meydanında dağıtıldığını da ifade ederek, “Tüp gazdan akaryakıta ve tarım ilacına kadar yardımlar yapılıyor. Ancak mevzuata göre bu yasaktır. Tırlar, kontrolsüz şekilde geliyor” dedi.

Müsteşar Lakadamyalı, yardımların Nüfus Mübadelesi anlaşması çerçevesinde 1975 yılından beridir yapıldığını ifade ederek, “Anlaşma BM’nin Kıbrıslı Rumları ve Maronitleri istediği zaman ziyaret edebileceği, bakabileceğine yönelik bir anlaşmaydı… Erzak yardımlarıyla ilgili bir içerik yoktu. O dönemde savaş, olağanüstü koşullarında gündeme gelen uygulamaydı. Bu durumu 2003’e kadar sınırların aşılmasına kadar anlamak mümkündü” dedi.

Ayrıca Lakadamyalı, Karpaz’da yaşayan ve tarım-hayvancılıkla uğraşan Kıbrıslı Rumların KKTC vatandaşı gibi desteklerden yararlandığını sözlerine ekledi.

COŞKUN: “ERTUĞRULOĞLU’NUN İDDİASI VARSA, İSPATLASIN”… Maronitlerin ve Kıbrıslı Rumların yaşadığı Dipkarpaz’da, Belediye Başkanı Suphi Coşkun ise iddialara tepki gösterdi, “Suçlamalar kesinlikle asılsız, doğru değil. Ertuğruloğlu’nun İddiası varsa, gelsin ispatlasın” dedi

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun

“Ertuğruloğlu’nun iddiası varsa, gelip ispatlasın”

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun ‘Kıbrıslı Rum ve Maronitler’in ihtiyaç duymadıkları bu malzemeleri Kıbrıslı Türklere satıyor’ iddiasına tepki göstererek, “Suçlamalar kesinlikle asılsız, doğru değil” dedi.

“Ertuğruloğlu’nun hiçbir işi kalmadı mı? İki toplumu rencide etme hakkına sahip mi?” diye soran Coşkun, “Bakanın iddiası varsa, gelip ispatlasın. Bu duruma bölge halkı da oldukça tepkili” şeklinde konuştu.

“Erzak yardımları haftada bir gün”

Prosedürle ilgili bilgi de paylaşan Coşkun, erzak yardımlarının haftada bir kez olmak üzere genellikle Çarşamba günü yapıldığını, aksama olması durumunda yardımların Perşembe’ye aktarıldığını belirtti.

Coşkun, yardım yapılan kişi sayısının 270 ila 300 kişi arasında değiştiğine yönelik bilgi de verdi.

Erzakların BM tarafından ‘isim isim’ çıkan listeye göre köy meydanındaki dağıtım merkezinden alındığını ifade eden Coşkun, “Yardım alacak aileler köy meydanından gelip, erzaklarını alıyorlar. Bugüne kadar bu konuyla ilgili sıkıntı yaşanmadı” dedi.

Açıklama neydi?

Bilindiği üzere Dışişleri Bakanlığı, ‘Kıbrıslı Rum ve Maronitler’in ihtiyaç duymadıkları bu malzemeleri Kıbrıslı Türklere satmakta olduklarını’ iddia etmiş, KKTC hükümetinin mevcut uygulamayı sonlandırmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada 1 Ekim 2017 tarihi itibarıyla, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuzeyde yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitler’e sözkonusu tüketim mallarını göndermekte ısrar etmesi halinde, söz konusu mallara yürürlükteki mevzuat uyarınca gümrük işlemi yapılmaya başlanacağını belirtmişti.

Gerekli olan vergi ve harçlar tahsil edildikten sonra malzemelerin ülkeye girişine izin verileceği ifade edilen açıklamada insani nedenlerle tıbbi yardımın bu kapsam dışında tutulmaya devam edeceği de kaydedilmişti.

Yeni uygulamanın teknik ayrıntıları hakkında Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ne gerekli bilgilendirmenin en kısa sürede yapılacağı da vurgulanan açıklamada, gerekli görülen uygulama değişikliğinin 1975 yılında Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum tarafları arasında Viyana’da imzalanan Nüfus Mübadele Antlaşması ile uyumlu olduğuna da dikkat çekilmişti.