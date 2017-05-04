Yurttaşlık dağıtımında hız kesmeyen UBP-DP Azınlık hükümeti, 42 kişinin daha yurttaşlığa alınmasını onayladı.

27 ve 28 Nisan Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesi uyarınca Yurttaşlığa alınan yeni vatandaşlıklar şöyle:

“1965 Adıyaman doğumlu Memet Baran,

1963 Reyhanlı doğumlu Zekeriye Atılğan,

1985 Gaziantep doğumlu Çağlayan Sarıgül,

1987 Halfeti doğumlu Ahmet Karakurt,

1993 Reyhanlı doğumlu Behice Akan,

1967 İstanbul doğumlu Seher Şener,

1948 Çorlu doğumlu Osman Özdemir,

1994 Tarsus doğumlu Emine Yıldız,

1962 Furunlu doğumlu Sabriye Kılınç,

1975 Erzincan doğumlu Meryem Hatipoğlu,

1985 Antakya doğumlu Ahmet Sert,

1991 Lefkoşa doğumlu Sertaç Özbil,

1978 Amasya doğumlu Erol Çulha,

1967 Taşlıçay doğumlu Namık Kemal Oktay,

1980 Antakya doğumlu Durmuş Kılınç,

1986 Midyat doğumlu Mehmet Şahin,

1974 Çarşamba doğumlu Ali Altuntaş,

1991 Antakya doğumlu Gökhan Yıldız,

1970 İstanbul doğumlu Ahmet Bayram Sefer,

1951 Ankara doğumlu Enis Faik Arcan,

1961 Burdur doğumlu Ömer Küçükartık,

1984 Tashkent doğumlu Venera Rakhmatullına,

1973 İstanbul doğumlu Arzu Batum,

1993 Antakya doğumlu Ahmet Bayır,

1979 Reyhanlı doğumlu Erol Cingöz,

1974 Reyhanlı Yusuf Aydınç,

1994 Kumlu doğumlu Muhammed Yoksul,

1991 Gaziantep doğumlu Şenel Paslıyer,

1963 Haymana doğumlu Özkan Saygılı,

1982 Reyhanlı doğumlu Atilla Yumuşak,

1982 Ankara doğumlu Mehmet Ali Ceren,

1953 Merzifon doğumlu Selma Kapancı,

1962 Kütahya doğumlu Sema Sevil Dinçer,

1995 Girne doğumlu Ramazan Çoruk,

1980 Göksu doğumlu Osman Demir,

1959 Gaziantep doğumlu Ahmet Korhan Koçak,

1969 Yozgat doğumlu Kamuran Öcalan,

1989 Reyhanlı doğumlu Adil Yalçın Uçar,

1962 Dörtyol doğumlu Ali Altınışık,

1982 Babaeski doğumlu Sercan Kocaağaç,

1993 Kartal doğumlu Elif Turanlı,

1985 Gölbaşı doğumlu İlyas Şahan.