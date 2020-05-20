41 yaşındaki Behiye Bilgiç'in ölüm sebebi kalp

Mağusa’da 18 Mayıs’ta evinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren 41 yaşındaki Behiye Bilgiç’in yapılan otopsisinde ölüm sebebinin kalp krizi olduğu belirlendi.

Öte yandan dün saat 17.30 sıralarında Girne’deki evinde rahatsızlanan 72 yaşındaki Michael David Lires, sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

19 yaşında hayatını kaybetti

Gönyeli’de bu sabah saat 05:00 sıralarında, Anayurt Sokak üzerinde, 19 yaşındaki Muamba Muka Nathan hayatını kaybetti.

Polis her üç olayla ilgili soruşturma başlattı.