%40’tan başlayıp % 250’ye varan artış

Taşınmaz Mal Vergilerini artıracak olan ve Resmi Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Mal Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı mercek altına alan YENİDÜZEN, ilgili sektörler ve bilirkişilerle mevcut vergi dilimleri ile yeni rakamları karşılaştırdı.

Konutlarda ‘Normal İnşaat’lar başlığıyla her metre kare için 1,43 TL ödeniyorken, ön görülen artışla bunun 2 TL’ye çıktığı görüldü. Bunun yanında yeni tasarıda 120 metre kare ve üzerinde olan konutlar için vergi dilimi 3 TL’ye çıkarıldı.

İşyerleri için metrekaresi 250’nin altındaki binalarda, 10 metre kareye kadar 36 TL olan vergi dilimi 60 TL’ye çıkarıldı. Yine 250 metre karenin altındaki 10 metre kare ve üzeri için 3,55 kuruş olan vergiler ise 5 TL’ye çıkarıldı. Buna karşın M²si 250 ve üzerinde olan işyerleri için her metre kareye 52 kuruş vergi ödenirken, bu rakam 2 TL’ye yükseldi.





Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu: İddialar doğru değil



“Taşınmaz Mal Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’ndaki artışlar da fahiş değil”

“Özellikle Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi’nde artış değil, indirim yapılmıştır.”

Fehime ALASYA

Taşınmaz Mal Vergilerini arttıracak Taşınmaz Mal Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı mercek altına alan YENİDÜZEN, ilgili sektörler ve bilirkişilerle mevcut vergi dilimleri ile yeni rakamları karşılaştırdı.

Taşınmaz Mal vergilerindeki değişikliği ön gören ve Resmi Gazete’de yayınlanan tasarıda yüzde 40’tan yüzde 250’ye varan artışların olduğu belirtildi.

Lefkoşa, Geçitkale ve Güzelyurt Belediyesi Emlak Bölümü yetkililerinden de teyit edilen bilgiler ışığında, konutlar için ‘Normal İnşaat’lar başlığıyla her metre kare için 1,43 TL ödeniyorken, ön görülen artışta bunun 2 TL’ye çıktığı görüldü. Bunun yanında yeni tasarıda 120 metre kare ve üzerinde olan konutlar için vergi dilimi 3 TL’ye çıkarıldı.

Mevcut uygulamada ise konut kaç metre kare olursa olsun metre karesi 1,43 TL’den hesaplanıyor, havuz vergisi ise emlak vergisine ek olarak %25 ilave ediliyordu. Yeni tasarıda ise havuz vergisi için emlak vergisine ek, her metre kareye 10 TL ödenecek.

İşyerleri için metrekaresi 250’nin altındaki binalarda, 10 metre kareye kadar 36 TL olan vergi dilimi 60 TL’ye çıkarıldı. Yine 250 metre karenin altındaki 10 metre kare ve üzeri için 3,55 kuruş olan vergiler ise 5 TL’ye çıkarıldı.

Buna karşın M²si 250 ve üzerinde olan işyerleri için her metre kareye 52 kuruş vergi ödenirken, bu rakam 2 TL’ye yükseldi.

Söz konusu artış ile özellikle büyük ve lüks dükkânların kategori olarak artışı da göz önünde bulundurulduğu zaman vergi dilimlerinin çok yükseltildiği görüldü.

Parsellenmemiş arazilerde her dönüm için ödenen 21,25 TL, 30 TL’ye çıkarıldı.

Tarıma elverişli kuru arazilerde yapılan artışta her dönüm için 57 kuruş olan rakam 1 TL’ye, tarıma elverişsiz sulu arazilerde her dönüm için 10 TL olan rakam 13 TL’ye, tarıma elverişli olmayan araziler için ise 22 kuruş olan bu rakam 50 kuruşa çıkarıldı.

Taslaktaki en tehlikeli durumun ise Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Bakanlar Kurulunun bu miktar ve oranları belediye meclisinin kararını değerlendirerek %100'e kadar arttırmaya yetkilidir’ maddesiyle ilgili olduğunu işaret eden sektör temsilcileri, bunun tamamen Anayasa’ya aykırı olduğunu ifade etti.

2020 yılı başında yüzde 10 artış yapılmıştı

İlgili belediyeler, kullanılan vergi rakamlarının hükümetin 2020 yılı Ocak ayında yüzde 10 artış yapılmış şekli olduğunu ifade etti. Buna göre; konut vergilerinde metrekaresi için ödenen ve 1,30 TL olan vergiler, 1,43 TL olarak işleme alınmaya başlandı. Diğer kalemlerin rakamlarında da yüzde 10 civarında artış yapıldığı belirtildi.

Girne’deki vergiler de katmerlendi

Konutlar için ön görülen artışta, ‘Normal İnşaat’larda 120 metrekareye kadar her metre kare için 2 TL iken bu rakam Girne bölgesinde 1,43 TL’den ödeniyordu.

Havuz vergisi olarak her ev için ödenen %25 genel vergi ise burada da metrekareye ayrıldı. Bu evlerin havuzunda her metrekaresi için 10 TL vergi kondu. Bilirkişilerden elde edilen veriler, bu rakamların da iki katına ulaştığını gösteriyor.

Normal inşaat kategorisinde ayrılan kategorilerde bu oranlar dördüncü kategoride % 10, üçüncü kategoride % 25, ikinci kategoride %40, birinci kategoride ise %60 artacağı belirtildi.

En büyük artış ‘İşyeri vergilerinde’

Ticari olarak işlem gören ‘işyeri vergileri’ ise en büyük zammın görüldüğü nokta oldu.

İşyerleri için metrekaresi 250’nin altında olan binalarda, 10 metre kareye kadar 36 TL olan vergi dilimi 60 TL’ye çıkarıldı. 10 metre kare ve üzeri için 0,57 kuruş olan vergiler ise 5 TL’ye çıkarıldı.

250 metrekare üzerinde olan işyeri vergileri için de 10 metre kareye kadar ödemem 36 TL, 60 TL’ye çıkarken, burada 10 metre kare ve üzeri için ödenen 3,25 TL’lik ek vergi de 5 TL’ye yükseltildi.

Tüm bunların yanında işyerlerinde de bu rakamlar kategorilerine göre yüzde 60’a kadar artış gösterdi.

Arazilerde ise dönümü için 33 TL ödenen vergilerin 30 TL’ye çekildiği görülse de buna karşın yapılan kategorilerdeki %60 oranındaki ek vergi dilimi reel rakamların böyle olmadığını doğruluyor.

İlgili sektörler rakam rakam ön görülen artışları kıyasladı, farklar dudak uçuklattı…

Sektördeki emlakçılar, tasarıdaki bazı düzenlemeleri doğru bulduğuna değinerek, artış yapılan rakamların çok yüksek olduğuna ve daha ayrıntılı bilgilerin olması gerektiğine vurgu yaptı.

Gelir ve Vergi Dairesi eski Müdürü Taney Aşçıoğulları, uygulamayı doğru bulmadığını ifade ederken, mevcut vergi dilimleri ile tasarıda yükseltilen vergileri kıyaslayan Ekonomist Göksel Saydam, rakamlarda büyük farklar oluştuğunu anlattı.

Yüzde 40’lardan yüzde 250’ye varan artışların yaşandığına dikkat çeken Saydam, bunu örneklerle açıkladı. Basit inşaat denilen konutlarda metre karesi 75 kuruş olan vergi diliminin, tasarıyla 1 TL’ye çıkarıldığını anlatan Saydam, burada da %42,25 oranında artış olduğunu savundu. İşyerleri için yapılan değişiklikte ise yürürlükteki tarifede 250 metre kare üzerindeki işyerleri için her metre kareye uygulanan verginin 57 kuruştan 2 TL’ye çıkarıldığını ifade eden Saydam, bunun yüzde 250,87 oranında bir artış olduğunu belirtti.

Havuzlu emlak vergisi uygulamalarına ilişkin detayları kalem kalem mukayese ederek karşılaştıran Saydam, mevcut vergilerle 250 metrekare olan bir ev için ortalama 446 TL ödenen yıllık verginin yeni uygulamayla bin 50 TL’ye yükseldiğini kaydetti.

Ekonomist Göksel Saydam:

“250 metre kare üzerindeki işyerleri için yüzde 250,87 oranında artış ön görülüyor”

Kullanılan mevcut vergiler ile yeni tasarıyı mukayese eden Ekonomist Göksel Saydam, iki konuda büyük fark gördüğünü dile getirdi.

Normal inşaat vergilerinin yüzde 109,75 oranında arttırıldığını anlatan Saydam, “Eskiden 1,43 TL olan normal inşaat 120 metre kare ve üzerinde 3 TL’ye çekildi. Eskiden tek tarifeydi, şimdi 120 metre kare ve üzeri oldu.” dedi.

Basit inşaat denilen kerpiç veya prefabrik evlerde de metre karesi 75 kuruş olan vergi diliminin, şimdi 1 TL’ye çıkarıldığını anlatan Saydam, burada da %42,25 oranında artış olduğunu savundu.

Yıpranma payı %30’dan 15’e düşürüldü

Vergilerin yükseltilmesinin yanında “Takdir edilen vergi miktarından inşa yılları itibarıyla ‘yıpranma indirim oranlarının’ da 2000 yılı öncesindeki yapılar için yüzde 30’dan yüzde 15’e indirildiğini anlatan Saydam, “Yani bir yandan artış yaparken yıpranma hakkını da azaltarak yarıya düştüler. Bunu tüm alanlara yaptılar. 20 yıllık evlerin yıpranma payını ise düşürdü, başka indirim öngörmedi.” şeklinde konuştu.

Yüzde 250,87 artış oranı!

Metre karesi 250’nin altında olan iş yerleri için de yüzde 66,6 oranında artış ile vergilerin 60 TL’ye çıktığını belirten Saydam, buradaki gelişmeleri ise şöyle değerlendirdi: “10 metre kare üzeri alanlar için de yüzde 40,84 oranıyla 3,55 TL’den 5 TL’ye çıkarıldı. Bunların da yıpranma payı yüzde 20’den 15’e düşürüldü.

Son olarak metrekaresi 250 ve üzerinde olan indirimlerde 10 metreye kadar 36 TL iken 60 TL’ye çıkarıldı. Burada da 66,6 oranında atış geldi.

Yürürlükteki tarife 250 metre kare üzerindeki işyerleri için her metresine uygulanan vergi 57 kuruştan 2 TL’ye çıkarıldı. Bunun da artış oranı yüzde 250,87’dir. Üstelik yıpranma payı da yüzde 20’den 15’e indirildi.

Bunu yapanlar sanki de bu ülkede yaşamıyor. İş yeri denilince bunların aklına Metropol yolu veya arasta geldi. Turistik tesisleri 2 TL ile çarptığı zaman ortaya çok daha büyük rakamlar çıkacak. Bunların da ayrı kotada olması gerek ama değil.”

Eskiden havuzlu ev için 446 TL ödeniyorken, şimdi 1.050 TL ödenecek

Havuzlu evlerin emlak vergisiyle ilgili de ortaya konan yeni uygulamada rakamların çok yükseldiğini anlatan Saydam, bunun vergi hukukuna aykırı olduğunu anlattı. Saydam, havuzlu emlak vergisi uygulamalarına ilişkin şu detayları paylaştı:

“Mevcut uygulamada havuzlar toplam emlak vergi miktarına ilave % 25 oranında alınıyordu. Ne kadar pahalı konut olursa havuzun da vergisi pahalı olurdu. Bu oranlar da değişti. Yerine metre kare kondu. Bu bence vergi hukukuna da yanlıştır. Eskiden 250 metrekare olan bir ev için ortalama 357 TL öderdi, bunun %25 havuz parası vardı, 89 TL de havuz ücreti vardı. Toplam 446 TL civarı ödüyordu. Şimdi aynı şartlarda 250 metrekareyi 3 TL ile çarptığımız zaman 750 TL emlak vergisi oluyor. Toplam 30 TL metre kare olan bir havuz için ise toplamda 300 TL de havuz için, toplamda bin 50 TL ödeyecek. Ama bir yıl 446 TL ödüyordu. Tüm havuzlu evleri bu kapsayacak, ortaya çok fazla bürokratik engel ve tedirginlikler çıkacak.”

“Meclis devreden çıkarıldı, bu tamamen Anayasa’ya aykırı”

Taslaktaki en tehlikeli durumun ise Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Bakanlar Kurulu’nun bu miktar ve oranları belediye meclisinin kararını değerlendirerek %100'e kadar arttırmaya yetkilidir’ maddesiyle ilgili olduğunu işaret eden Saydam, bunun tamamen Anayasa’ya aykırı olduğunu ifade etti.

Saydam, “Burada meclis devreden çıkarıldı. Anayasanın yetkisi olan üst ve alt limitler kullanılmadan Bakanlar Kurulu’na sınırsız bir yetki verildi. O zaman meclise ihtiyaç yoktur. İlke-alt-üst sınır yok. Hâlbuki yasa asgari ücret gibi birçok etkiyi göz önüne almalı. Ama burada hiçbir şey incelenmeden %100’e kadar artış yapabiliyorsunuz denildi.

Bir diğer anomalilik ise belediyelerin yetkilerine baktığım zaman; ‘belediyelerin mali durumu gözetilerek, belediyelerin rakamları düzenleyebileceği, hatta yasa bakanlar kuruluna %100’e kadar arttırmaya yetkilidir diyor, bu yasalara da aykırıdır. Hâlbuki bugüne dek bu tarifeleri Bakanlar Kurulu ada çapında tarifeleri belirlerdi. Burada isteyen istediği vergiyi belirleyebilecek mi? Bu konu istismara çok açık…” şeklinde konuştu.

Bu uygulamanın getirisi komisyona yetmeyecek…



Belediyelerin aylık topladığı emlak vergisinin düşük olduğunu belirten Saydam, bu nedenle Mal Tazmin Komisyonu’na kaynak aktarımının yapılamayacağını anlattı. Bu uygulamanın getirisinin komisyona yetmeyeceğini belirten Saydam, işleyişin yürümeyeceğini dile getirdi.

Gelir ve Vergi Dairesi eski müdürlerinden Taney Aşçıoğulları:

“Türk malım varsa ve Rum malı tutmuyorum bu rakamları neden ben ödüyorum?”

Gelir ve Vergi Dairesi eski Müdürü Taney Aşçıoğulları da yapılan çalışmayı doğru bulmadığını belirtti. Aşçıoğulları özetle,“Bunlar ben yaptım oldu mantığıyla çalışmaya alıştılar. Burada yıllarca artış yapılmamasının suçu da kendilerinindir. Burada en büyük pürüz bence Türk malım varsa ve Rum malı tutmuyorum bu rakamları neden ben ödüyorum? Okul veya emlak vergisi olarak ödeyelim de neden buraya kaynak ayrılıyor. Bu çok anlamsız. Bununla ilgili ayrı bir yasa yapılmalı. Bu kaleme, insanların düzenli ödeyeceği vergilere yansıtma çok adaletli bir yaklaşım değil. Bu rakamları ödeyenler ve ödemeyenler ise ayrı bir dert…” dedi.





EMLAKÇILAR TEDİRGİN…

Hüseyin Sadeghi: “Bu uygulamaları zaten bekliyorduk ama rakamlar çok yüksek”

“Normal evlerde kıstaslar değişti. Bu uygulamayla yüksek bir yük getirdiler. 300 metrekare bir villa için havuzlu, birinci kategoride olacaksa 1000 TL ödenmesi gerekiyor. Ama bu rakam 400 TL’yi geçmiyordu. Bu yüzde 100’e dayanan bir vergidir. Havuzların vergisi %25 iken 200 metrekare bir evde 178 TL yapıyordu. Şimdi her metrekareye yüzde 10 vergi kondu. Yani bu vergiyle 300 TL oldu. 178 TL yerine 300 TL oldu. Yatırımcılar için ise daire bulundurmanın cazibesi kalmayacak. Mal Tazmin Komisyonu’na gelir için her yardıma hazırız ama bu şekliyle değil. Bu artışlar yine yeni istihdamlar için maaşlara gidecekse çok yazık. Yerine gidebilmeli. Bu uygulamayı zaten bekliyorduk ama rakamlar çok yüksek. Kimsenin hayat şartlarını zorlamayacağız demiştiler ama bu rakamlar vergi ödeyenleri de ödemez duruma götürebilir.

Bize kategorilere ayrılacağını, tüm bunlardan doğacak ek katkıların nereye gideceği söylenmemişti. Bunu yaparken konan yüksek rakamlar çok fazla. Tek yaptırım satış zamanında olacaktır. Bu da belediyeler için başka sıkıntı doğuracaktır.

Yeni konutlar için geçerli olan KDV artışı olayında da yüzde 5 rakamı yükselirse satış için büyük engel olur. Büyük bir villa satılacaksa ek %60 vergi eklendi. Siz yeni bir villa alsanız zaten gücünüz ona yetiyor, kabul ediyorum ama kendisine miras kalan bu vergiyi ödeyemezse sıkıya girecektir. Bu kategoriler de daha fazla detaylandırılmalı. Yani bizi önümüzdeki dönem zor günler bekliyor…”

Ziya Toygan: “Ticari dükkânlarda artış çok yüksek ”

“Kategorilere ayrımlar zaten olması gereken bir durumdu ama oranlar çok fazla yükseltildi. Taşınmaz Mal Komisyonu’nun ihtiyacı olan ciddi rakamlar var evet, ama ben bu mazeret ile yapılan zamları doğru bulmadım.

Lüks evlerin vergisinin daha yüksek olması mantıklı ancak 250 metrekare üzeri dükkânlarda rakamlar çok fazla yükseltildi.

Artık bu rakamlarla ana cadde üzerinde olan dükkânların gideri ciddi oranda artmış olacak. Özellikle ticariler için makul seviyelerde yapılması gerekiyordu.

Konutlarda insanların hayatını çok ciddi etkilemeyebilir ama özellikle ticari dükkânlara getirilen ciddi artış, dolaylı olarak başka sıkıntılara da yol açacak.”

Bakan Amcaoğlu: “Fahiş rakamlar yok”

YENİDÜZEN’e konuşan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu “vergiler artırılıyor” şeklindeki haberlere tepki gösterdi. Taşınmaz Mal Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’ndaki artışların fahiş olmadığını ifade eden Amcaoğlu, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Yapılan çalışmaları anlatan Amcaoğlu, bütünlüklü düşünülmesi ve konuşulması gerektiğini anlattı. Amcaoğlu, birçok ilgili sektör ile görüşülerek bu bütünlüğün yaratıldığını anlatarak,

“Tasarı konuşuluyor ama tasarı meclisin alt komitesine gider, orada tartışılır, konuşulması gereken birçok yasa tasarısı var. İçinden neden bu seçiliyor? Bu ülke kendi ayakları üzerinde dursun diye çaba sarf ediyoruz, Taşınmaz Mal Komisyonunu ayakta tutmaya çalışıyoruz. Burada büyük bir finansmana ihtiyaç var. Bu sadece bir tasarıdır. Daha güzel fikirleri olan varsa gelsin yardımcı olalım. Buna karşın kurumlar vergisi, KDV’deki vergi indirimlerini, sıfırladığımız esnaf vergilerini ve buna benzer insanlara dokunan faydalı değişiklikleri gündeme getirmeden neden tasarı gündeme taşınıyor? Yapılan çok önemli şeyleri gündeme taşımak yerine bunu cımbızla çekip gündeme taşımakta kasıt ararım.

Biz bunları yaparken tek başımıza yapmadık, ilgili tüm sektörlere sorduk” dedi.

“Aksi halde belediyelere nasıl kaynak sağlayacağız”

Belediyelerin kötü durumda olduğunu işaret eden Amcaoğlu, yapılan artışların fahiş olmadığını savundu. Amcaoğlu, “Geçen yıl Serdar Bey yüzde 30 zam yaptı, o zaman neredeydiniz? Metre karesi 1,43 TL olan konut projelerinde metre karesini 2 TL’ye çıkardık. Buraya ekstra bir vergi konmadı. Olan vergiler çok az oranlarda arttırıldı. Fahiş rakamlar var diyenler bunları söylesin. 2 TL’lik vergilerden söz ediyoruz, yılda 300 TL yapar. Yılda bir kez ödenen bu vergiler kimseye yük olmaz. Aksi halde belediyelere nasıl kaynak sağlayacağız.” şeklinde konuştu.

“Bir tek uluslararası olan komisyonumuzun yetkileri iptal olacak”

Taşınmaz Mal Komisyonu’na kaynak yaratılmaması halinde yetkilerinin iptal olacağına vurgu yapan Amcaoğlu, “Bir tek uluslararası olan komisyonumuzun yetkileri iptal olacak.” dedi.

Amcaoğlu, Belediyelerden okullara yüzde 15 gelir aktarması gereken kaynakların da gerçek yerine aktarılması için harekete geçtiklerini belirterek, “Farklı alternatifleri olan arkadaşlar varsa gelsin tartışalım” dedi.

Maliye Bakanı Amcaoğlu vergilerin arttığına ilişkin YENİDÜZEN’in haberlerine tepki gösterdi… Taşınmaz Mal vergilerinde % 9 artış yapıldığını ve Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsat Harcı’nın yükseltildiğini açıklayan Amcaoğlu, kurumlar vergi yükünün ise %1.5 indirildiğini söyledi.

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi’nde artış değil, indirim yapıldığını söyleyen Bakan Amcaoğlu, Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsat Harcı 650.000 Euro’ya çıkarıldığını ve taşınmaz mal vergilerine 2020 yılı için ise harçlara yapılan artış oranı olan %9 oranında bir artış yapıldığını da açıkladı.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Maliye Bakanlığı’nın kapısı basın mensubu arkadaşlarımıza sonuna kadar açıktır. Bu haberlerle kamuoyu, bilerek ve isteyerek yanıltılmaktadır. Özellikle Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi’nde artış değil, bilakis mükellefler lehine bariz şekilde indirim yapılmıştır. Bu tür haberlere itibar edilmesin. Konuyla ilgili çalışmalarımızı Bankalar Birliği, Ticaret Odası, Sanayi Odası, muhasipler, murakıplar, onların dernek ve birlikleri ile gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanı Amcaoğlu’ndan yazılı açıklama:

“Artış değil, özellikle bazı vergilerde indirim yapılmıştır”

Açıklamada yapılan düzenlemelere de yer verildi ve şunlar kaydedildi:

“Kurumların vergi yükü %23.5’den %22 oranına indirildi”

“1-Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Yasa Tasarılarında yapılan düzenlemeler şöyledir:

- Kurumlar kazançları üzerinden ödedikleri vergi yükü %23.5 oranından %22 oranına indirilmiştir.

- İşletmelerin yerli istihdamlar için ödedikleri yıllık brüt maaş tutarları üzerinden %5 oranında istihdam indirimi sağlanmıştır.

- Temettü gelirleri %37 oranına kadar vergilendirilirken, bu tasarıda %15 ile sınırlandırıldı.

- İşletmelerin sermaye yapısını güçlendirmek ve yatırımı teşvik etmek amacıyla kurum hisselerinin 5 yıldan sonra elden çıkartılmasında kazanç aranmayacaktır.

- Yatırımları teşvik etmek amacıyla Yatırım indiriminde konan üst sınır kaldırılmıştır.



2- Katma Değer Vergisi Yasasında yapılan değişiklik tasarısında;

- 1600 cc ve altında olan motorlu araçlarla elektrikli araçların Katma Değer Vergisinin indirim konusu yapılabilmesi düzenlenmiştir.

- Amortismana bağlı ekonomik kıymetlerin üç yılda indirim konusu yapılan KDV’nin bir yılda indirim konusu yapılabilmesi düzenlenmiştir.

- Götürü usülle vergilendirilen küçük esnafın, KDV yükümlülüğü sıfıra indirilmiştir.

3- Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile yasada US (Amerikan Doları) cinsinden olan vergilendirme Euro cinsinden düzenlenerek bu sektöre %10 civarında artış getirilmiştir.”



