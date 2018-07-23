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400 DÖNÜM KÜL OLDU

400 DÖNÜM KÜL OLDU

Alayköy'ün batı kısmında bulunan çöplük alanında saat 10:45 sıralarında başlayan yangın kontrol altında alındı.

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Alayköy'ün batı kısmında bulunan çöplük alanında  saat 10:45 sıralarında başlayan yangın askeri bölge içerisindeki ormanlık alana sıçradı.Yangına polis itfaiye, orman dairesi ve askeri personel müdahale etti. 

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Yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Lefkoşa, Gönyeli ve Alayköy belediyeleri ile Su Dairesi’nin tankerleri yangına müdahale etti.

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Yangın nedeniyle askeri alan içerisindeki bazı mayınların patladığı öğrenildi

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Polis'in yaptığı açıklamada; çıkan yangın sonucu yaklaşık 400 dönümlük alan içerisinde bulunan çöplük alan, maki bitki örtüsü ile ormanlık alanda bulunan çam, akasya vb. ağaçlar yanarak zarar gördüğü belirtildi. Polis ayrıca yangının kontrol alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü de vurguladı.

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