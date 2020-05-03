“400 bin kişi sokağa çıkıyor”

Devrim DEMİR

Dünyada ve ülkede yaşanan covid-19 salgını sonrası Mart ayında kapısına kilit vurulan birçok iş yeri 4 Mayıs tarihinde yeniden açılıma gidiyor. Bakanlar Kurulu kararınca 4 Mayıs itibarı ile yeniden hizmete girecek olan binlerce iş yerinde hazırlıklar başladı. Yaklaşık bir buçuk aydır kapalı olan birçok iş yeri kilitlerini açtı, hazırlık yaptı.

Lefkoşa’da Dereboyu, Metropol ve Yenikent bölgesinde dün bir çok mağazada çalışanların temizlik yaptığı gözlemlendi.

Bakanlar Kurulu kararınca Covid 19 salgını kapsamında işverenlerin sorumlu olup iş yerlerinde uygulanması gereken genel önlemler ile birlikte inşaat şantiye alanları ve kapalı çalışma ortamı ile ofis alanları için uygulanması gereken önlemler belirlendi.

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Doktor Özlem Gürkut ve Covid 19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Doktor Sibel Siber önemli mesajlar verdi.

Gürkut, açılıma karşı olmadıklarını ancak kademeli bir açılım yapılmadığını bir kere de 400 bin kişinin sokağa döküleceğini ifade etti.

Siber, kriz yönetimlerinde paydaşların ortak açıklamalarının çok önemli olduğunu, ekip çalışmasında zafiyet yaşandığını paydaşlarla çalışılmadığının açıklamalarla belli olduğuna dikkati çekti.

Tabipler Birliği Başkanı Dr. Gürkut:

“Antikor testler onaylanmayan testlerdir”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Doktor Özlem Gürkut, 4 Mayıs’ta gerçekleşecek olan “açılımı” değerlendirdi, uyarılar yaptı. Gürkut, ada geneli yapılmaya başlanan taramaların antikor testlerle yapıldığını, bu testlerin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) rehberlerinde yer almayan onaylanmayan testler olduğuna dikkati çekti.

Gürkut, yeterince tarama yapılmadığını ve pozitif çıkan testlerin de sayılmadığına değinerek, Dünya Sağlık Örgütü’nün açılım ile ilgili ön şartları olduğunu söyledi.

Gürkut: “400 bin kişiyi sokağa bırakıyoruz”

Doktor Gürkut, Dünya Sağlık Örgütü’nün, hastalığın kontrol altına alındığına dair bilimsel verilerin sağlanması, sağlık alt yapısında gerekli iyileştirmelerin yapılması durumunda tedbir kararlarının en az riskli alanlardan başlanarak ve sınırlı sayıda insanı hareketlendirecek şekilde kaldırılmasının konuşabileceği yönünde görüş bildirdiğini anımsattı.

Gürkut, “10 gün arayla biz 400 bin kişiyi sokağa bırakıyoruz. Sürecin en başında radikal ve erken tedbirler alınması ile başarıya ulaştığımızla övünürken açılmada bu kadar gözü kara ve cesur olunması toplumda şaşkınlık yaratmıştır. Hükümetin bu kararları hangi bilimsel veriler ışığında ve hangi kurullar ile istişare ederek aldığı açıklanmamıştır.”

60 yaş üstü için hiçbir açıklama yok…

Gürkut, risk grubunda olan 60 yaş ve üzerleri için hiçbir açıklama yapılmadığına değinerek, bir kerede binlerce kişinin sokağa döküleceğini aşı çıkana kadar korunulması gerektiğine değindi. Hastanenin kapasitesine de dikkati çeken Gürkut, süreçte bir yatağın dahi eklenmediğini yatak sayısının arttırılmadığını hiç kimsenin kendilerini bilgilendirmediğini kaydetti.

Açılımlarla beraber, kanser, şeker hastası birçok kişinin yeniden hastaneye döneceğini bu süreçte covid-19 hastalarının nereye konulacağını bir yol haritasının çizilmediğini söyledi.

Gürkut: “Sokağa çıkma yasağı neden devam ediyor?”

Tabipler Birliği Başkanı Doktor Özlem Gürkut, açılımın dışında sokağa çıkma yasağının halen neden sürdüğünü sorguladı. Binlerce iş yerinin yeniden bir seferde açılma kararı sonrası ilçeler arası yasağın kaldırıldığını ifade eden Gürkut, “Yine ayni kararlar arasında risk grubundaki kesimi korumaya yönelik hiçbir tedbir alınmamış olduğu da görülmektedir. 4 Mayıs itibarı ile ülkede yaşayan herkesin sokağa çıkmasında hiçbir sakınca görmeyen hükümetin geceleri saat 21’den sabah 06’ya kadar ve pazar günleri sokağa çıkma yasağı ile toplumu niye evlerinden çıkarmayacağı ise anlaşılamamıştır. Eğer sokağa çıkmamızda bir risk varsa niye cumartesi yok da pazar günleri vardır? Eğer bir risk var ise ve önümüzdeki haftalarda vaka patlaması yaşanırsa toplumu yine aynı şekilde kapattığınız takdirde toplumdaki travma daha fazla olmayacak mı?” dedi.

Covid 19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Dr. Sibel Siber:

“Ekip çalışmasında zafiyet var”

Covid 19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Dr. Sibel Siber, açılımlarla ilgili en çarpıcı gelişmenin ortak görüşme yapılmadan bir takım kararlar alındığını belirtti. Ekip ruhunun böylesi toplumsal bir olayda oldukça önemli olduğunu kaydeden Siber, hekimlerin hepsinin hastanede çalıştığını böylesi bir durumda ortak akıl üretilmesi gerekirken toplum adına çok üzücü gelişmeler yaşandığını belirtti.

Tıp’ta en önemli noktanın bir hekimin başka bir hekime danıştığını ifade eden Siber, toplumun pandemi ile yüz yüze olduğu noktada ortak akılla hareket edilmesi gerekirken, ortaya çıkan durumun güvensizlik yarattığını söyledi.

Siber: “Toplumda güvensizliğin önüne geçmek için ekip çalışması gerekirdi. En önemlisi ise kriz yönetiminde paydaşların ortak bir açıklama yapması oldukça önemliydi. Daha yolun başındayız, hekimlerin yeniden toplantı yapması için hala geç değil. Ekip çalışmasında zafiyet var, yapılan açıklamalarda paydaşlarla çalışılmadığı belli oldu” dedi.