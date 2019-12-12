"40 yılda sadece kara tahtalar değişti"

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, 40 yılda ülkedeki okullardaki tek değişikliğin tahtaların siyahtan beyaza değiştirilmesi olduğunu söyledi.

Eğitim Bakanlığı bütçesinin ülkedeki en büyük paya sahip olduğunu ve bunun akılcı ve verimli kullanılmasının önemli olduğunu ifade ederek, kalemlere bakıldığında böyle bir vizyon göremediğini belirtti.

Özdenefe, eğitimde yaşanan sorunlara değinerek, 2020 yılının da aynı şekilde devam edecek gibi göründüğünü söyleyerek, öğrencilerin 12 yılda “yabancı dil öğrenememesini, müzik aleti çalamamasını, kitap okuma alışkanlığı edinememesini” eleştirdi.

Özdenefe, Girne’de 4 üniversite 1 ana okul olduğuna dikkati çekerek bu konuda yapılması planlanan projeler hakkında bilgi istedi.

Eğitim sistemiyle ilgili eleştirilerde bulunan Özdenefe, ülkede gelir düzeyine bakılmaksızın ailelerin çocuklarını özel okula yollamak için özveride bulunduğunu çünkü en azından mesai saatinde çocukların nerede olacağını bilmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Aynı ülkede farklı okulların farklı tarihlerde tatile girmesini de eleştirerek bunun ailelerin yanında çocuklarda da karmaşaya neden olduğunu ifade eden Özdenefe, özel okulların yanında devlet okullarının da gerektiği şekilde denetlenmediğini savundu.

Başta Girne’de olmak üzere ana dili Türkçe olmayan çocuğun Türkçe eğitim gördüğünü ve bu konuda uzun vadeli planları soran Özdenefe, özel eğitim ve müfredatla ilgili de çeşitli sorular sordu.

Özdenefe, “Refika Öğretmen” isimli kitabın Bakanlık izniyle okullara girmesini de eleştirerek, “Ben pedagog değilim ama böyle bir kitaba kim nasıl izin vermiş anlayamadım” dedi.

Çocukların eşitlik çerçevesinde çağdaş eğitim görmesinin önemine işaret eden Özdenefe, masalları eleştirerek, “Biz saçını uzatıp kurtarılmayı bekleyen değil saçlarını toplayıp astronot olacak kadınlar yetiştirmek istiyoruz” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZA HİÇBİR KURBAĞANIN ÖPÜCÜKLE ASLA PRENSE DÖNÜŞMEYECEĞİNİ ÖĞRETMELİYİZ”

Arıklı’nın Barış Manço’nun duysa kemikleri sızlayacaktı demesi üzerine is Özdenefe, “Şimdi olsa o da bu jargonu kullanmazdı biz artık çocuklarımıza hiçbir kurbağanın öpücükle asla prense dönüşmeyeceğini öğretmeliyiz” dedi.

Okullarda asla cinsellik eğitimi verilmediğini ve bunun tabu olarak kabul edilmesiyle birlikte sorunların ortadan kalkmadığını ifade eden Özdenefe, cinsiyet odak noktalarıyla ilgili çalışma yapılmasını talep etti.

Özdenefe, öğretmenlerin hizmet içi eğitim faaliyetlerinin de bilinçsiz ve yetersiz olduğunu söyleyerek, üniversiteleri para kaynağı olarak görmeyen bir sisteme ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Özdenefe, LAÜ’nün bütçesinin Dışişleri Bakanlığı altında olmasını da doğru bulmadığını belirtti.

Mevzuata aykırı uygulamalara da değinip örnekler veren Özdenefe, özel okullarda okul aile birliği oluşturulmasının da devlet okullarında olduğu gibi yasal zorunluluk olduğunu hatırlattı.