“40 yıl terazi işi yaptım, herkes beni 3 senedir yaptığım üretimle bilir”

Alkan Çoban, 40 seneyi aşkın bir zamandır Küçükkaymaklı’daki dükkanında elektronik terazi satışı ve tamiri yapıyor.

Serdarlılı Çoban, üç sene önce, aile mesleği olan üretime hobi olarak başlama kararı aldı. Amacının ailesine yetecek kadar sebze üretmek olduğuna değinen Çoban, organik ürünlerinin sevilmesiyle önce çevresinde, sonrasında da piyasada tanınan bir üretici haline geldi.

Özellikle yaz ürünlerini ektiğini dile getiren Çoban, molehiya satışı yapıyor. Çoban, zeytin ve sebzeleri de ailesi için üretiyor.

“Ürünlerimin sırrı: acı biberle sarımsak”

Çoban, “Kırk sene terazilerle uğraştım, herkes beni üç senedir yaptığım üretimimle bilir… Molehiya, zeytin, sebze, yeşillik üretiyorum. Aile mesleği olduğu için, bir yatkınlık vardı tabii. Babamın bahçesi vardı. Ben de kendi bahçeme, kuyu kazdırıp hobi olarak boş zamanlarımda sebze üreteyim, ailem organik, sağlıklı ürünler yesin istedim. Ürünlerim hızla duyulup sevilmeye başladı. Ama sadece molehiya satışı yapıyorum, talep de çok güzel” şeklinde konuşuyor.

Ürünlerinin sırrını bizimle paylaşan Çoban, sıfır ilaç kullanıyor. Kendi ilacını geliştirdiğini söyleyen Çoban, “Ürünlerime sadece acı biberle sarımsak haşlayıp ilaç gibi kullanıyorum. Onun dışında hiçbir şey eklemem… Üretimden çok mutluyum, devam da edeceğim” diyor.